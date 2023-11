Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au trecut astăzi în revistă flota de mașini a societății Diasil pregătită pentru intervenții pe timp de iarnă, în prezența managerului firmei de salubritate, Anton Curelaru. Lungu a constatat că societatea dispune de 29 de utilaje mari din care 20 pentru străzile principale și 9 pentru străzile înguste precum și de un număr de 15 utilaje secundare, încărcătoare, sărărițe, dar și de utilaje mici pentru intervenții pe trotuare. Totodată, Lungu a apreciat faptul că firma s-a aprovizionat cu material antiderapat nisip și 600 de tone de sare, cantități care vor ajunge pentru câteva luni. Primarul s-a declarat mulțumit de modul în care Diasil s-a pregătit pentru intervențiile pe timp de iarnă. ”Mi aș dori și aici vom lua măsuri să nu se mai întâmple ce am pățit anul trecut când a nins pe 8 aprilie și nu am avut utilaje suficiente pentru că eram în afara sezonului de deszăpezire iar mașinile erau dezechipate și folosite la alte activități ele fiind multifuncționale. Trebuie să fim pregătiți pentru un sezon mai lung pentru intervenții la deszăpezire și îngheț. De pe 15 noiembrie a intrat în funcțiune și comandamentul de iarnă care funcționează la nivelul Primăriei. Are și domnul Curelaru la Diasil un comandament și ne vom sincroniza. În concluzie mă declar mulțumit de ceea ce am văzut”, a spus Ion Lungu.

La rândul său, viceprimarul Lucian Harșovshci, a ținut să aprecieze modul în care Diasil s-a pregătit pentru intervențiile pe timp de iarnă și a rugat cetățenii să-și echipeze mașinile pentru iarnă pentru a evita problemele în trafic. ”Oricât de mult am deszăpezi noi când ninge abundent trebuie să înțelegem că vor fi ambuteiaje create. Dar vom fi la comandă prin acest dispecerat care va funcționa non stop la Primăria Municipiului Suceava”, a spus Harșovschi.

Managerul Diasil, Anton Curelaru, a precizat că firma pe care o conduce este pregătită pentru sezonul de iarnă 2023-2024 și a ținut să scoată în evidență colaborarea bună cu Primăria municipiului Suceava. El a transmis conducătorilor auto să parcheze mașinile astfel încât să nu blocheze intervenția utilajelor de deszăpezire atunci când e nevoie. ”Ar trebui ca și cetățeanul care este beneficiarul serviciilor noastre să ne dea și el o mână de ajutor în sensul că s-au înmulțit mașinile foarte tare, străzile sunt înguste, se parchează aiurea și atunci utilajele de deszăpezire nu pot pătrunde pe străzi și rămân străzi nedeszăpezite. Rugămintea este ca șoferii să parcheze unde trebuie ca să putem interveni și să evităm evenimentele nedorite”, a spus Anton Curelaru.