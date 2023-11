Biserica „Buna Vestire” a Parohiei „Sfântul Ilie” – Şcheia din Suceava va primi în dar marţi, 21 noiembrie 2023, la ora 15:00, o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi. Sfânta Icoană va fi adusă de o delegaţie condusă de arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu. Aceasta va fi întâmpinată, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, de către Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi de închinătorii care au evlavie la Maica Domnului. După primirea odorului de mare preţ, pictat după icoana originală şi acoperit cu ferectătură, se va săvârşi slujba Acatistului icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, alcătuită de către Înaltpreasfinţitul Calinic, în vremea slujirii ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – Axioniţa a fost pictată după prototip rusesc în 1938 de către părintele Octavian Zmău din Roman, la rugămintea ieromonahului Iov Mazilu, care a fost egumen al Schitului Hadâmbu între anii 1937-1959. Ferecătura generală a icoanei, făurită din argint de către meşterul argintar Ioan Cotfas din Târgu Neamţ, a fost suflată cu aur în atelierele de la Sofrino din Moscova (Rusia). Coroniţele din aur masiv, aplicate pe îmbrăcămintea icoanei, împodobite cu pietre preţioase, rubine, safire şi smaralde, au fost lucrate de meşteri iscusiţi de la Monetăria Statului.

Cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârşit de-a lungul anilor, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este cinstită la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta este scoasă în procesiune la Adormirea Maicii Domnului, la Naşterea Maicii Domnului şi la Înălţarea Sfintei Cruci. În mai multe parohii şi mănăstiri din ţara noastră icoana Maicii Domnului a poposit pentru ca oamenii să aibă prilejul să o cinstească pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. De asemenea, copia icoanei a fost dăruită în câteva parohii şi mănăstiri din ţară şi de peste hotare.