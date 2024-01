Monica Gabor, femeia care a fost asociată mult timp cu luxul și extravaganta, își dezvăluie latura mai puțin cunoscută a vieții sale în America alături de partenerul său, Mr. Pink. Într-o postare făcută pe o rețea de socializare, Monica a vorbit despre realitățile zilnice și despre fericirea pe care o găsește în momentele simple, notează click.ro.

„Mă ocup personal de tot ce ţine de acasă, nu avem niciun angajat, pentru că-mi place să mă ocup de tot ce ţine de căminul nostru. Am momente în care am regrete, însă îmi place să mă concentrez pe lucrurile pe care le am şi să nu mă gândesc la ce nu am. Mă consider foarte norocoasă, să am o viaţă decentă, să am alături oameni cărora să le pese de mine”, a scris acum ceva vreme pe o rețea de socializare Monica Gabor, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

