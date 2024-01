Tudor Communications, agenție strategică internațională de PR și Marketing, este de la începutul acestui an membră în World Communications Forum Association. WCFA este o organizație non-profit înființată în urmă cu 10 ani, cu sediul în Davos, Elveția, reunește agenții de comunicare din întreaga lume și contribuie activ la dezvoltarea comunicării publice moderne la nivel mondial.

,,Suntem mereu activi pe piața de comunicare și media din România și ȋncepem să facem pași pentru a deveni la fel de activi și pe plan internațional. Ne-am ȋnscris ȋn WCFA atât pentru networking și parteneriate cu agenții din străinătate, dar și pentru a fi la curent cu ultimele tendințe și best practices din domeniu”, spune Mihaela Tudor, fondatoare și CEO Tudor Communications.

Obiectivele asumate de WCFA sunt crearea și dezvoltarea unei comunități transfrontaliere și interculturale de profesioniști, prin intermediul unei agende comune axate pe comunicare, media, relații publice, branding și leadership. Asociația susține formarea tinerilor profesioniști din aceste domenii prin finanțarea de stagii transnaționale pentru studenții de la școlile de comunicare.

WCFA sprijină, de asemenea, organizarea Forumului mondial anual ,,Communication on Top” de la Davos, platformă de discuții care modelează agenda globală a comunicațiilor și impactul diferitelor canale media asupra societății, afacerilor și industriei comunicațiilor.

,,Suntem bucuroși să ȋi primim cu căldură pe bunii noștri prieteni și colegi de la Tudor Communications din România, în calitate de membri WCFA. Aceasta va adăuga activității lor profesionale mult mai multă cunoaștere, promovare internațională și contacte și le va confirma poziția ca unul dintre liderii în domeniul relațiilor publice din România și regiune. Și, de asemenea – acesta va fi un bun exemplu și studiu de caz despre cât de util și important poate fi un membru într-o organizație profesională globală precum WCFA pentru un furnizor de servicii local care lucrează cu clienți internaționali. Așteptăm cu nerăbdare să vedem reprezentanții Tudor în toate întâlnirile noastre și sperăm că și CEO-ul companiei, Mihaela Tudor, va fi o parte integrată a activităților continue ale Asociației Davos”, afirmă Maxim Behar, Președintele WCFA.

Pentru 2024, agenția Tudor Communications vizează creșterea cifrei de afaceri cu până la 50%, prin lansarea de noi produse și instrumente de comunicare, dar și prin extinderea portofoliului de clienți, atât interni, cât și internaționali.

Despre Tudor Communications

Tudor Communications este o agenție de PR și Marketing deschisă ȋn 2012, care s-a impus rapid ca unul dintre cei mai dinamici și eficienți jucători din această nișă. Agenția și-a trecut deja în palmares distincțiile PR Awards „Small consultancy of the year 2018”, BizPR Awards „Award for business performance 2019”, PR Awards „Best communications in the public sector 2020”, PR Awards „Silver Award for Excellence 2023”.