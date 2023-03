Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce acționau pentru prevenirea şi combaterea nerespectării regulilor de circulație și identificarea șoferilor care consumă alcool sau substanțe interzise au procedat la oprirea pentru control pe DJ 209 G, pe raza comunei Straja, a autoturismului condus de către un bărbat în vârstă de 25 de ani, din comuna Straja. Având în vedere faptul că șoferul avea un comportament suspect, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul Drugtest marca DRAGER, rezultând faptul că acesta este pozitiv la Canabis 5. De asemenea conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest marca DRAGER, rezultatul acestuia fiind negativ.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii substanțelor interzise consumate de acesta.

Totodată, cu ocazia controlului autoturismului, la nivelul suportului de mână a fost identificat un ambalaj de material plastic ce conține o substanță ce prezintă caracteristici ale substențelor interzise, aceasta fiind ridicată pentru experizare și continuarea cercetărilor.

În cauză se continuă cercetările cu privire la infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (2) din Codul penal de către polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Vicovu de Sus.