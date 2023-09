Oana Roman dezvăluie mesajele private cu Marius Elisei! Vedeta s-a arătat extrem de revoltată după ce fostul soț, prezent în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, a declarat că a dorit să se împace cu ea de dragul copilului. Iată însă că lucrurile nu au stat chiar așa. Oana a prezentat mesajele compromițătoare care îl dau pe bărbat de gol, notează click.ro.

Click! reamintește că la începutul anului cei doi au pus capăt relației. De atunci Marius ar fi continuat să locuiască alături de familia sa, până pe data de 3 septembrie, când s-a mutat definitiv de acasă. La doar 3 zile după mutare, Marius a început o relație cu o altă femeie, în vârstă de 40 de ani, pe care a și postat-o pe rețelele de socializare.

„Te iubesc. Ești frumoasă și minunată. Și te voi iubi toată viața.”

„Noaptea ce a venit, ochii au obosit, sufletul liniștit…noapte bună om fericit. I love you. Nu-ți mai scriu așa iubirea mea….dacă deranjează.”

„Să nu uiți niciodată că te-am iubit și te iubesc mult. Îți mai spun că 100% nu o să te mai stresez… O să te las în pace… Nu o să te mai deranjez… Pentru că vreau să fii bine… Fericită, liniștită, zâmbitoare… Pot spune că mâna pe inima că garantez cele spuse mai sus… De ce îmi dai cu seen?”, sunt mesajele dezvăluite de Oana Roman, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

