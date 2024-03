Cearta cu scântei și cu vizite la tribunal între două dintre cele mai de succes bloggerițe din domeniul culinar de la noi, Geanina Staicu-Avram (Jamila) şi Laura Laurenţiu, a fost soluționată definitiv, după aproape patru ani de luptă în instanță. Judecătorii au decis că Jamila a furat reţeta și trebuie să plătească şi cheltuielile de judecată, notează click.ro.

După ce a pierdut în instanţă, Jamila a publicat un videoclip în care explică de ce nu crede că a furat rețeta și oferă detalii despre conflictul pe care l-a avut cu colega ei de breaslă.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este un moment foarte greu pentru mine. Încerc din răsputeri să nu plâng. Am primit un val enorm de ură pentru un lucru pe care nu eu l-am început. Mă văd nevoită astăzi să vorbesc despre un subiect care îmi face un rău enorm. Îmi pare rău că mă vedeți în situația asta. Au fost cinci ani în care nu am putut să vorbesc despre acest subiect pentru că încă se judeca acest proces pentru care mă blamează toată lumea. A fost o situație care mi-a adus mult stres și care m-a făcut să mă gândesc foarte bine la ceea ce se întâmplă în jurul meu (…) Am primit multe mesaje despre furtul de rețete și mi se spune că fur rețete. Nu există drept de autor pentru rețete. Pe rețete nu poți pretinde că ai drept de autor și nici brevet de invenție. Mi se pare periculos să aducem aceste acuze pentru că în 2024 nu inventează nimeni rețete”, le-a mărturisit Jamila fanilor, conform sursei citate.

