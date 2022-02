Un bărbat din Dorohoi, județul Botoșani, care a lucrat vara trecută la o stână din comuna suceveană Voitinel, s-a răzbunat crunt pe proprietar pentru că i-a tras țeapă. Concret, botoșăneanul i-a dat foc la stână incendiul extinzându-se și la casa de locuit. Flăcările au distrus ambele imobile paguba ridicându-se la 80.000 de lei. Ciobanul s-a ales cu dosar penal dar și cu arest pentru 24 de ore.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating