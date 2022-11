Răzvan Botezatu (32 de ani) este un bărbat asumat! Fostul prezentator TV de la Antena Stars a dezvăluit în exclusivitate pentru Click! faptul că își dorește ca partenerul său de viață să îi pună inelul de logodnă pe deget și să se căsătorească. Vedeta ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” nu se ascunde și recunoaște, de fiecare dată când are ocazia, că este implicat într-o relație amoroasă cu un bărbat care îl face fericit.

„Iubitul meu este o persoană calmă, iar eu sunt o persoană care mă enervez mai repede prin urmare este un echilibru între noi doi. I-am zis că dacă este să ne mutăm împreună trebuie să facem două dormitoare, două băi. Eu sper ca iubitul meu să îmi dea și mie inelul, în viitorul apropiat, simt că este persoana cu care aș putea să îmi petrec tot restul vieții. Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu. Simt că el este omul cu care mă potrivesc cel mai bine.”, a spus Răzvan Botezatu, pentru Click!

