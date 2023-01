Daliana Răducan, 31 de ani, și Răzvan Simion, 42 de ani, s-au logodit. Prezentatorul TV a cerut-o de nevastă chiar de Anul Nou. Vedeta de la Antena 1 i-a oferit iubitei lui un inel de logodnă superb. Totodată, declarația de dragoste este una memorabilă, potrivit click.ro.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea. Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele.”, e parte din mesajul scris de Răzvan Simion pe pagina sa de Instagram.

