Actorul și regizorul francez Charles Gonzales va susține, la Suceava, un recital din poezia lui Charles Baudelaire în memoria fostului manager al Teatrului „Matei Vișniec”, Carmen Veronica Steiciuc. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de președintele de onoare al Alianței Franceze din Suceava, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. Universitara a afirmat că propunerea privind recitalul a fost avansată Alianței de Institutul Francez din Iași, iar evenimentul va avea loc pe 8 decembrie, începînd cu ora 18.00, în Auditorium-ul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”. Sanda-Maria Ardeleanu a spus: „Nu știam nimic despre Charles Gonzales și am vrut să intru în legătură cu el direct pentru a-l cunoaște și a vedea care-s așteptările pentru un asemenea recital. Este un recital special. Noi ne-am gîndit că ar fi bine să fie o atmosferă mai intimă. Charles Baudelaire poate nu-i cunoscut și gustat de toată lumea. Am dorit inițial să facem acest recital într-o sală de lectură a Bibliotecii USV, dar am avut inspirația de a-l suna pe domnul Gonzales cu ajutorul Institutului Francez din Iași. Am aflat cu surprindere că domnul Gonzales a fost la Suceava și a fost primit de Carmen Veronica Steiciuc. Aflase cu o zi înainte de a vorbi cu mine despre această grea pierdere a noastră, despre trecerea lui Carmen la cele veșnice”. Profesoara a precizat: „În convorbirea de o jumătate de oră pe care am avut-o cu Charles Gonzales, acesta a fost extrem de emoționat, de empatic. Mi-a povestit cum a fost primit de Carmen și mi-a vorbit de ospitalitatea bucovineană, de ospitalitatea lui Carmen. Domnul Gonzales a venit cu propunerea de a dedica recitalul Baudelaire memoriei lui Carmen. Sigur că am fost de acord”. Recitalul din 8 decembrie va dura trei sferturi de oră. Fostul manager al Teatrului „Matei Vișniec”, poeta Carmen Veronica Steiciuc, s-a stins din viață la începutul acestei luni, la vîrsta de 53 de ani și o săptămînă, după ce a fost infectată cu COVID.