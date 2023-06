În data de 17 iunie în intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare în P.T.F. Siret, s-au înregistrat următoarele valori de trafic:

▪ 5.687 persoane din care 5.029 au fost cetățeni ucraineni cu 20% mai mult față de ziua precedentă;

▪ 1.075 mijloace de transport.