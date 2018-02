Studenți din peste 200 de universități din întreaga lume s-au înscris la Red Bull Can You Make It? și sunt pregătiți să plece în aventura vieții lor în Europa, fără niciun ban în buzunar, folosind ca unică monedă de schimb doza de Red Bull.

Perioada de aplicație la Red Bull Can You Make It? s-a încheiat și acum este timpul să selectăm cele patru echipe care vor reprezenta România în marea finală. Mii de studenți din peste 200 de universități din întreaga lume ne-au arătat într-un material video de 60 de secunde cum mănâncă aventură pe pâine și sunt gata pentru aproape orice. Ei ne-au demonstrat spiritul echipă, creativitatea și dorința de a merge în călătoria vieții lor – șapte zile în Europa, cu destinația Amsterdam. Însă, până acolo, au nevoie de votul nostru, al publicului. Cele mai votate echipe se vor califica în runda finală, unde un juriu local va decide care sunt cele patru echipe din România care vor pleca la drum.

Ce trebuie să faceți?

1. Intrați pe www.redbullcanyoumakeit.com și vedeți care filmuleț vă lasă cu gura căscată, vă amuză, vă uimește prin creativitate

2. Urmăriți toate cele 50 de video-uri încărcate de echipele din România și votați-vă favoriții

3. Singura regulă pe care trebuie să o respectați – nu puteți vota pentru aceeași echipa de mai mult de o data pe zi.

Votul online s-a deschis astăzi, 15 Februarie și se va încheia marți, pe 20 Februarie 2018.

Ați ratat cumva deadline-ul și nu ați reușit să vă înscrieți în timp util? Sau doriți să vă dublați șansa de a vă califica în marea aventură? Prietenii noștri de la Clink Hostel au pregătit o ofertă last-minute pentru a aplica pentru Clink Wild Card Team. Intrați pe clinkhostels.com/clink-wild-card-team pentru mai multe detalii.

Puteți urmări echipele și experiențele lor in social media, pe https://www.facebook.com/redbullcanyoumakeit, în perioada 10-17 Aprilie. Red Bull Can You Make It? este organizat în parteneriat cu Huawei și Clink Hostels.

Despre Red Bull Can You Make It?

Red Bull Can You Make It? provoacă echipe formate din câte trei studenți să participe la aventura vieții lor. Echipe din întreaga lume vor avea 7 zile la dispoziție pentru a traversa Europa folosind ca monedă de schimb numai doze de Red Bull. În fiecare zi vor urmări protagoniștii într-un clip difuzat pe rețelele de socializare, iar acestea vor fi jurizate din trei puncte de vedere: sosirea în fiecare checkpoint, numărul oamenilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare și numărul provocărilor pe care le-au îndeplinit. Nu contează ce echipă ajunge prima la finiș, aventura primează. Este o călătorie în care distracția se îmbină perfect cu strategia și la final rămâne o singură întrebare: CAN YOU MAKE IT? www.redbullcanyoumakeit.com