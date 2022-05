Mai multe amănunte despre Relu Pănescu (50 de ani) puteţi citi într-un interviu pe care fostul războinic l-a acordat în exclusivitate pentru Click!.

Click!: Ce ai făcut după ce ai ieşit din reality-show?

Relu Pănescu: Am respectat toate procedurile necesare bunei desfăşurări a emisiunii Survivor, iar primul lucru pe care l-am făcut după ce am avut permisiunea şi am intrat în posesia lucrurilor personale, am luat legătura prin video call cu soţia mea, Cerasela Maria, cu fetiţa mea (îngeraşul lu’ tata, Alessia Elena), pentru că eram nerăbdător. Totodată, primul lucru de care le-am întrebat a fost despre starea de sănătate a tatălui meu. Ca să fiu sincer 100%, vreau să specific că înainte de toate acestea, am dat iama în mâncarea pe care am primit-o. Am devorat pur şi simplu 6 caserole, în decurs de maximum 5 minute.

Câte kilograme ai slăbit? Cum se va schimba de acum alimentaţia ta?

În primele două luni am slăbit 14 kg, am fost de-a dreptul şocat în momentul în care la proba cântarului, filmată în acel consiliu, am văzut cu ochii mei cifra electronică afişată. Atâtea kilograme nu am avut nici măcar în ultimul an de liceu, în urmă cu 32 de ani. Pot spune că în urma acestei experienţe trăite acolo, voi pune preţ pe mâncare, nu voi mai face mofturi şi figuri faţă de mâncare, voi aprecia fiecare bucăţică de pâine, aş putea spune. Primele zile după eliminarea din aventura Survivor România 2022 au fost critice, au fost foarte delicate, pentru că devoram orice primeam de mâncare, dar treptat am reuşit să-mi ţin sub control senzaţia de foame, mai puţin faţă de dulciuri. Cu siguranţă voi fi foarte atent la ce anume şi cât mănânc, având în momentul de faţă acces nelimitat la hrană, pentru a nu trece în partea opusă, de a mânca fără măsură, a povestit Relu Pănescu.

