În cursul zilei de luni, 21 februarie, o echipă de medici din cadrul secției Ortopedie, formată din Grămada Marius, Voinea Rareș și Puha Ciprian, a realizat o intervenție chirurgicală de osteosinteză la nivelul cotilului (cavitatea articulara a osului iliac, unde se articuleaza cu femurul). Intervenția s-a realizat la un tânăr de 27 de ani, politraumatizat prin accident rutier, internat de aproximativ 3 săptămâni in Spitalul Judetean Suceava, pentru care s-au practicat în total 3 interventii chirurgicale la un interval de timp de aproximativ o săptămâna, astfel încât pacientul sa poată suporta procedurile și efectele secundare să fie minime. Ultima dintre interventii a constat în reducerea unei fracturi de perete posterior de cotil. După intervenție, dr Marius Grămadă a declarat că „în absenta acestei interventii, funcționarea articulatiei soldului stang ar fi fost grav perturbata, ducand rapid la degradarea sa și la necesitatea protezarii interne la o vârsta tânăra. Acest tip de intervenție s-a mai realizat în trecut, în conditiile de pionierat de atunci, în perioada în care șef al secției de Ortopedie era dr. Savescu, de către colectivul de medici de la vremea respectiva, dintre care amintim : dr. Bandac Răzvan, actualul medic șef de secție și dr. Grunichevici. Operația necesita condiții deosebite pentru realizare: masa specială de operație, aparat de radiologie mobila, motoare ortopedice fără fir și nu în ultimul rând o echipa de medici antrenata. Din aceste motive, în ultimii 10 ani, cazurile cu fractura de bazin/cotil au fost trimise în centrele universitare, în special în centrul din Iasi, care și-a asumat misiunea de a indruma dezvoltarea acestui capitol în zona Moldovei. Decizia de a face intervenția la Suceava a fost motivata de starea pacientului, care nu permitea deplasarea. Colectivul secției de Ortopedie se instruieste permanent pentru a face fata noilor provocari ale societății : un numar mare de accidente rutiere, un numar mare de proteze de sold care în 10-15 ani vor necesita interventii complexe pe bazin. Datorită conditiilor din noile sali ale blocului operator, ortopedia suceveana șia permis relansarea în acest capitol, interventia realizata fiind una dintre cele mai facile. Dezvoltarea viitoare presupune instruirea medicilor, crearea de echipe mixte de traumatologie a bazinului din care sa facă parte, alături de ortopezi și chirurgi generalisti, urologi și vasculari. O sarcina grea revine și medicilor anestezisti iar în sala de operație trebuie sa existe personal instruit în realizarea de examene radiologice deosebite”.

În final, conducerea SJU, cu sprijinul Consiliului Judetean, a anunțat că susține evolutia și progresul actului medical sucevean, oferind servicii medicale de înaltă calitate, moderne , tuturor celor care se adreseaza acestei unități medicale de top.