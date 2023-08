Lansat la începutul acestui an, proiectul Afaceri.ro Țara Dornelor începe să culeagă primele roade.

În săptămâna 17-24 August, Andrei Leancă, coordonatorul clubului local din Vatra Dornei, a făcut parte din delegația Afaceri.ro, prezentă într-o Misiune Economică în Armenia.

Scopul acestei deplasări a fost de a instrui antreprenori români asupra culturii economice și culturale armene, dezvoltarea unor legături între cei prezenți în delegație și mediul antreprenorial armean și dezvoltarea parteneriatului economic Româno-Armean.

Din delegație au mai făcut parte și reprezentanți ai Arhipelago Interactive, IQ Water Medical, Maroco Systems, PRO EX 2005, Asociația GAL Codrii Pașcanilor, Ludor Engineering și Iconic Cluster.

”Oportunitatea de a-mi prezenta activitatea personală și beneficiile pe care le oferă turismul din Bazinul Dornelor, în cadrul conferinței organizate la Centrul Național Armean al Inovării și Antreprenoriatului, reprezintă un moment ce îmi va rămâne mereu în minte.

Un alt punct cheie al acestei deplasări îl reprezintă vizita la Ambasada României în Armenia și întâlnirea cu Domnul Ambasador Ionel Ivan. Instituția condusă de dumnealui, face mari eforturi pentru a consolida parteneriatul Româno-Armean și oferă sprijin companiilor ce doresc să dezvolte activități pe teritoriul Armeniei sau în parteneriat cu instituții sau companii din această țară.

Faptul că am reușit să pun bazele unor conexiuni cu câteva companii armenești precum European Business Association of Armenia, Avenue Consulting Group, Prom Expo și Feel Armenia Events, îmi oferă certitudinea că Afaceri.ro Țara Dornelor a intrat pe un drum ascendent, ce poate aduce multe beneficii zonei.

Mulțumiri organizatorilor acestei Misiuni Economice pentru că mi-au oferit ocazia de a cunoaște cultura și oportunitățile pe care le oferă această țară plină de surprize.

Pentru Clubul Afaceri.ro Țara Dornelor urmează pregătirile finale pentru ”Bucovina Invest”, eveniment ce va avea loc la sfârșitul lunii Septembrie, în Vatra Dornei”. – a declarat Andrei Leancă.