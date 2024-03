Ricky Martin, faimosul cântăreț internațional, a captivat lumea muzicii și multe femei au suspinat după el. Însă, într-un moment profund personal și curajos, Martin avea să le spulbere visurile când a ales să își dezvăluie orientarea sexuală, episod despre care se spune că i-ar fi marcat puternic cariera, notează click.ro.

„Am scris o scrisoare și am postat-o pe Twitter”, a declarat Martin lui Cohen, potrivit sursei citate. „Mi-aș dori să mă dezvălui de 20 de ori. A fost incredibil. Desigur, am început să plâng ca un copil. Știi, am apăsat butonul de trimitere și am spus: Asta e?’”

Martin a dezvăluit că a durat ceva timp până să decidă să-și dezvăluie public orientarea sexuală, deoarece echipa sa credea că ar fi mai bine pentru cariera sa să țină secretă această informație.

