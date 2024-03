În lumea literaturii contemporane, Editura Publisol a creat o secțiune specială dedicată femeilor puternice, ce oferă o gamă variată de cărți care își propun să inspire, să educe și să încurajeze cititoarele să-și descopere și să-și împlinească propriile obiective. Peste 22 de titluri, de la biografii, romane de ficțiune, romane de dragoste până la lumea complexă a femeilor remarcabile din literatura română, această secțiune este plină de lecturi captivante.

Cărțile biografice, cum ar fi povestea Melaniei Trump sau a fostului prim-ministru britanic Theresa May, oferă o privire intimă în viețile unor personalități contemporane marcante. Cu un echilibru subtil între romantism și pasiune, seria „Cere-mi ce vrei” de Megan Maxwell reprezintă un fenomen literar care a captivat milioane de cititori în întreaga lume. Acesta aduce în prim-plan povestea unei femei puternice, care își urmărește visurile și pasiunile, în timp ce navighează prin provocările și bucuriile vieții.

Colecția de cărți oferă o gamă variată de perspective și povești care reflectă diversitatea și complexitatea experienței feminine. De la inspirație și motivație până la reflecție și divertisment, aceste cărți sunt destinate să ofere cititoarelor ocazia să se identifice, să se conecteze și să se inspire reciproc în călătoria personală. Indiferent de vârstă, ocupație sau experiență de viață, aceste cărți vor oferi cititoarelor o doză de inspirație și divertisment.

Arta ei de a reusi. Povestea nespusa a Melaniei Trump de Mary Jordan (castigatoare a Premiului Pulitzer)

Cartea este biografia neoficială a Melaniei Trump, Prima Doamnă a SUA, și bestseller The New York Times. A fost publicată în iunie 2020, în SUA, iar prin intermediul acesteia, cititorii sunt invitați să exploreze trecutul, prezentul și aspirațiile viitoare ale Melaniei Trump, oferind o perspectivă profundă asupra vieții și carierei sale.

De-a lungul vieții sale publice, Melania Trump și-a construit cu mare pricepere personalitatea enigmatica și imaginea misterioasă. Publicul este invitat să privească dincolo de aparențe și să descopere o femeie sigură pe sine și de o inteligență uimitoare, care a ajuns Prima Doamna a Americii și un adevărat pop icon. Autoarea a strâns dovezi care arată ce rol important a avut Melania în viață politică a lui Trump (înainte și după ajungerea la Casa Alba). În plus, explică motivele pentru care cel de-al 45-lea președinte al SUA mizează pe instinctul ei politic mai mult decât pe al oricărei alte persoane.

Mary Jordan schițează călătoria Melaniei de la viața în Slovenia, unde familia s-a remarcat prin nonconformism, trecând prin perioada în care era tânăr model în plină ascensiune – când evita să meargă la obositoarele petreceri organizate de mai-marii industriei de Fashion și împarte o garsonieră micuță din Manhattan cu un prieten fotograf –, și până la începuturile relației cu Donald Trump, legătură ce a dus, până la urmă, la căsătoria cu viitorul președinte.

Câștigătoare a Premiului Pulitzer și autoare de succes, Mary Jordan este jurnalista la The Washington Post și alături de soțul ei, Kenny Sullivan (de asemenea, jurnalist la The Washington Post), a scris lucrările: Procesul lui Trump, Speranța și Îngerul închisorii.

Seria „Cere-mi ce vrei” de Megan Maxwell

Megan Maxwell, autoare spaniolă de renume mondial, invită cititorii să descopere lumea captivantă și plină de tensiune, într-o serie de 7 cărți provocatoare pline de pasiune înflăcărată, secrete întunecate și iubire care trezește dorințe fierbinți. Fiecare carte din seria „Cere-mi ce vrei” captivează imaginația și trezește cele mai adânci fantezii. Cu un stil vivid și autentic, Megan Maxwell creează personaje puternice și complexe, plasandu-le în situații incitante și provocatoare. O colecție de lecturi captivante ce oferă cititorilor o experiență literară de neuitat. Pasiunea, erotismul și suspansul pot fi explorate în seria provocatoare „Cere-mi ce vrei”, de Megan Maxwell, adunate într-un pachet special de 7 cărți, disponibil exclusiv pe site-ul editurii Publisol.

Colectia „Feminin”

Colecția „Feminin” este o compilație de 9 cărți remarcabile care explorează diverse aspecte ale feminității și ale experienței feminine. De la ghiduri practice pentru echilibrul între viața profesională și cea personală, până la povești de inspirație și putere, această colecție este un tribut adus femeilor puternice și influente din întreaga lume. Colecția ne dezvăluie lumea complexă a femeilor remarcabile din literatura româna, călătorii literare captivante care aduc în prim-plan povestea și influența femininului în societate. Din colecție fac parte: „Ioana” – Anton Holban; „Rusoaica” – Gib Mihăescu; „Mara” – Ioan Slavici; „Adela” – Garabet I. Braileanu; „Adam Și Eva” – Liviu Rebreanu; „Donna Alba” – Gib Mihăescu; „Jocurile Daniei” – Anton Holban; „Femei” – Mihail Sebastian și „Chira Chiralina” – Panait Istrati.

Dragoste de mama – Dani Atkins

Romanele semnate de Dani Atkins, pline de emoție și profunzime, au captivat cititorii din întreaga lume. Fiecare carte din această serie explorează teme complexe și provocări personale, aducând în prim-plan personaje puternice și inspiraționale, care se confruntă cu adversitățile vieții și își găsesc forța interioară pentru a merge mai departe. Romanul „Dragoste de mamă” este o poveste captivantă, plină de emoție și exaltare. O poveste „uimitoare, spusă din suflet, despre extraordinara dragoste de mamă, despre sacrificiu și despre șansele pe care ni le oferă viața.” – Alice Peterson

Theresa May – Un Prim Ministru pentru Brexit de Anthony Seldon

Această biografie captivantă oferă o privire adâncă în culisele carierei politice a fostului prim-ministru britanic Theresa May, în special în contextul tumultuos al Brexit-ului. Cartea prezintă provocările, deciziile dificile și viziunea unei femei puternice care a ocupat una dintre cele mai importante funcții politice din lume. Istoricul Florian Banu semnează prefața la ediția în limba română a volumului. Theresa May a fost prim-ministrul cu cel mai dificil obiectiv pe care l-a avut vreodată un premier după cel de-Al Doilea Război Mondial: acela de a duce la bun sfârșit Brexitul. Consecință: o tragedie în care a aflat prea târziu cum ar fi putut să-și îndeplinească misiunea. În acest volum, Anthony Seldon creionează modul în care a funcționat guvernul lui May, de la neașteptata ei venire la putere în 2016, când rivalii s-au retras din competiție, și până la demisia, survenită cu trei ani mai tărziu, când relația dintre ea și cabinetul sau era total distrusă. Bucurandu-se de un acces fără egal la informații venite atât de la aliații, cât și de la rivalii Theresei May, de la consilierii care i-au modelat mandatul și de la personaje-cheie de la Bruxelles, autorul a putut da în vileag tainele acestui prim-ministru atât de interiorizat. Seldon scoate la iveală modul dezastruos în care au fost purtate negocierile pentru Brexit, faptul că Theresa May nu a realizat nimic din platforma să pe plan intern și relațiile tensionate ale acesteia cu liderii internaționali. Incitantă, captivantă și profund revelatoare, lucrarea de față este o analiză completă a mandatului de prim-ministru al Theresei May.

Cartea femeii sanatoase de Vasi Radulescu

Cartea este adresată femeilor de orice vârstă, conținând informații și sfaturi despre aparatul reproducător, diete, sănătatea psihică, inimă, creier, boli autoimune, etc. Un volumul cu peste 300 de pagini pline de informații prețioase care pun accentul pe prevenire, înțelegerea corpului, păstrarea echilibrului și 100 de sfaturi care vă pot salva viața. Cartea e gândită și scrisă special ca să fie accesibilă tuturor, cu explicații, cazuri, povești, statistici cât mai blând așezate în pagini.

