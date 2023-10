Peste 3.4 tone de deșeuri au fost curățate de voluntarii români de pe malurile apelor din 5 localități în cadrul River Cleanup Collective – amplă acțiune de ecologizare transnațională desfășurată în 16 țări europene.

În perioada, 29 septembrie – 1 octombrie, 125 de voluntari din București, Târgu Jiu, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Turda și-au unit forțele și au spus la unison Stop deșeurilor din ape, răspunzând apelului de mobilizare pentru ecologizarea apelor, lansat de Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow.

Voluntarii au curățat deșeurile care poluau malurile Dunării la Oltenița, malurile Oltului, ale Arieșului, ale lacului Golești și ale râului Sohodol, afluent al Jiului. Pe parcursul ecologizărilor aceștia au fost martorii unor imagini dezolante. Seceta și retragerea apelor au scos la iveală grămezi de sticle, dar și numeroase zone cu doze și PET-uri răsfirate, rezultate din neglijența pescarilor și a turiștilor. Pe malurile Lacului Golești (Argeș) și pe malurile râului Sohodol (Gorj), covoare de PET-uri se întindeau pe malurile apelor, știrbind din frumusețea acestor zone.

Evenimentele s-au bucurat de prezența angajaților Kaufland, precum și a numeroși tineri din comunitățile locale, dornici să lase în urmă o lume mai curată pentru generațiile viitoare.

Lansat de Grupul Schwarz în 2022, River Cleanup Collective este un program de colectare plasticului din râuri, ce are loc simultan în 16 țări din Europa, cu participarea tuturor companiilor din grup.

„Prin ediția din acest an a River Cleanup Collective am făcut un nou pas înainte pentru a transforma în realitate viziunea noastră Mai puțin plastic – Circuite închise, asumată prin strategia REset Plastic a Grupului Schwarz. Ne bucurăm că angajații noștri și voluntarii din comunitățile locale, care ne sunt mereu alături, au răspuns apelului nostru și au arătat încă o dată că Implicarea face diferența. Astfel, ne-am alăturat colegilor noștri din Grupul Schwarz din 16 țări europene și am reușit să colectăm o cantitate foarte mare de deșeuri care puneau în pericol sănătatea noastră și a ecosistemelor acvatice” a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

„Ne bucurăm că și în acest an Asociația Act for Tomorrow a fost un motor de mobilizare pentru mișcarea River Cleanup Collective în România. Alături de partenerii noștri de la Kaufland România am făcut eforturi constante în ultimii 4 ani pentru a mobiliza comunitățile locale să se implice pentru a spune STOP deșeurilor din ape. Problema deșeurilor care poluează apele României încă este acută și de actualitate. Tocmai de aceea, România are nevoie de programe de educare a cetățenilor, de infrastructură de colectare adecvată și de programe naționale prin care deșeurile existente în ape să fie colectate și revalorificate” a declarat Andrei Coșuleanu, Președinte Act for Tomorrow

La nivel local, implementarea programului a fost posibilă cu sprijinul următoarelor organizații: Asociația Green Space Oltenița, Asociația Studențească Ingmed Pitești, Asociația Da Vinci System, Capitala Tineretului din România 2023, Asociația Seven Steps Vâlcea.

Despre River Cleanup Collective

Gândim la nivel global, acționăm la nivel local: împreună luăm atitudine pentru un mediu curat – cu REset Plastic River Cleanup Collective de-a lungul râurilor. Contribuția noastră la REset Plastic, strategia Grupului Schwarz privind plasticului. #SchwarzGroupActs #REsetPlasticRiverCleanupCollective #REsetPlastic #Together4CleanerRivers #KauflandRomania