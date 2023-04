Robbie Williams (49 de ani) a recunoscut că el și soția lui, Ayda Field (43 de ani), nu au mai întreținut relații intime în ultimii ani. Fostul membru al trupei Take That a dat vina pentru lipsa libidoului pe seama injecțiilor cu testosteron, care i-au agravat depresia, notează click.ro.

„Toată lumea știe că nu există sex după căsătorie. Cam așa stau lucrurile. Am luat testosteron o vreme, dar, pentru că am devenit dependent, a trebuit să încetez tratamentul. Făcusem niște umeri masivi, arătam ca un portar. Nu era un aspect fizic bun pentru mine. Dar sexul pe care l-am făcut când eram pe testosteron a fost incredibil. Făceam dragoste în continuu, nu ne mai săturam unul de altul. Mi-e dor. A fost o perioadă distractivă. Acum, uneori soția mea, Ayda, îmi mai spune că ar trebui să facem sex. Iar eu stau acolo, pe canapea, mănânc o mandarină și ridic din umeri. Cel puțin încercăm să facem!”, a declarat cântărețul, pentru tabloidul The Sun.

