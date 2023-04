Un enoriaș sucevean i-a cerut un lucru mai puțin obișnuit arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților și anume să-l facă un om mai bun.

”Înaltpreasfințite Calinic, cum să fac să fiu un om mai bun? Și mai bun.”, a întrebat omul.

”Sfătuiți-vă cu duhovnicul dumneavoastră”, i-a răspuns ierarhul.