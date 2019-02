Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale organizează, sub egida Președinției României la Consiliul UE, pe 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informală a miniștrilor în domeniul Comunicațiilor (TTE), precedată, cu o zi înainte, de cea de-a treia Conferință ministerială cu statele din Parteneriatul Estic (PaE).

Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, va prezida cele două evenimente de anvergură în domeniul digital. La reuniuni participă vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru Piața Unică Digitală, Andrus Ansip, miniștri ai comunicațiilor din UE, delegați ai instituțiilor financiare internaționale, reprezentanți ai asociațiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și ai societății civile.

Reuniunea informală a miniștrilor de comunicații din UE, din 1 martie 2019, are ca obiectiv central lansarea unei dezbateri strategice și politice despre viitorul unei Europe puternic digitalizate post 2020, abordând și subiecte precum inteligența artificială și securitatea cibernetică.

”România devine, în aceste zile, prin prisma desfășurării celor două evenimente sub egida Președinției României la Consiliul UE, principalul pol de dezbateri la nivel european în domeniul digitalizării. Timp de două zile, la București, alături de omologii mei la nivel European și de reprezentanți de nivel înalt ai Comisiei, vom avea o discuție aplicată privind viitorul digital al Europei, despre provocări și oportunități în atingerea dezideratului comun de creștere a competitivității economiei europene, în linia asigurării autonomiei strategice a UE din punct de vedere tehnologic, în raport cu partenerii noștri economici. Ne dorim ca Europa să devină un lider global pe toate palierele digitale: tehnologie 5G, inteligență artificială, securitate cibernetică, calcul de înaltă performanță, Big Data”, a declarat ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu.

Un subiect de maxim interes, inteligența artificială, a fost inclus pe agenda reuniunii, având o importanță politică și economică deosebită pentru Europa.

”Dincolo de numeroasele aplicații în economie ale inteligenței artificiale, există aspecte de ordin tehnologic ale acesteia care presupun un efort continuu de inovare și cercetare. Pentru a asigura o discuție riguros fundamentată tehnologic, pentru a putea stabili priorități investiționale și pentru a pregăti un cadru de reglementare robust, consider că este oportun să abordăm subiectul inteligenței artificiale și în cadrul reuniunilor noastre sectoriale la nivel înalt”, a mai declarat ministrul Alexandru Petrescu.

Cu o zi înainte de TTE, la 28 februarie 2019, MCSI organizează cea de-a treia Conferință ministerială cu statele din Parteneriatul Estic. În cadrul conferinței, miniștrii UE responsabili de economia digitală se vor întâlni cu omologii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cu reprezentanți ai autorităților de reglementare pentru comunicații electronice, rețele de date de cercetare și educație, consorțiul de proiecte EU4Digital, pentru a discuta despre provocările și oportunitățile economiei digitale din regiunea Parteneriatului Estic.

Cu această ocazie, MCSI organizează, în parteneriat cu Romfilatelia, o expoziție cu panouri filatelice reprezentative românești, care vor fi expuse în fața Sălii Constantin Stere din Palatul Parlamentului.

Reuniunile informale ale miniștrilor constituie o practică uzuală a fiecărei președinții la Consiliul Uniunii Europene, cu scopul de a asigura cadrul adecvat unei reflecții comune și unui schimb de opinii pe teme de interes la nivel european și internațional.