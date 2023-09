După diagnosticul cumplit care i-a dat lumea peste cap, Rona Hartner a avut prima apariție publică. Artista a fost invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, unde a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Chiar dacă la început vestea a picat ca un trăsnet asupra vedetei, iată că ușor, ușor soarele pare să iasă din norii negri ai suferinței, notează click.ro.

La aproape o lună de la diagnostic, o perioadă în care organismul său a devenit tot mai fragil, vedeta a avut prima aprariție publică chiar în emisiunea lui Cristi Brancu. Rona a mărturisit că deja și-a cumpărat loc de veci, însă, iată că minunile există, iar artista pare că va trece cu bine și această grea cumpănă.

„Acum sunt vie, deși nu era prevăzut, am fost jumătate paralizată din cauza unei metastaze pe creier. Ieri am făcut două ore de sport, am mers 7-8 kilometri, am înotat. Pentru că am un tonus excepțional, acest medicament a dat înapoi metastazele, care în mod normal trebuiau să-mi facă criză de epilepsie”, a povestit Rona Hartner, în emisiunea lui Cristi Brancu, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/rona-hartner-prima-aparitie-publica-dupa-calvarul-2297879.html