Ruby Barker, în vârstă de doar 25 de ani, a adus-o la viață pe faimoasa Marina Thompson, în serialul de succes „Bridgerton”, produs de Netflix. Tânăra s-a confruntat cu probleme psihice în ultima perioada, iar acum și-a propus să ia o pauză de la celebritate, potrivit click.ro.

Vedeta a publicat un filmuleț, joi, pe data de 26 mai, în cadrul căruia a vorbit despre cât de greu i-a fost să proceseze schimbarea care s-a produs în viața ei, de când a apărut în Bridgerton. Ruby Barker transmite că se simte mai bine de când este internată, însă recunoaște că problemele sale au apărut în urmă cu mult timp. Va fi externată în curând și își dorește să se retragă din lumina reflectoarelor.

„Sunt mai bine, dar am fost foarte rău o perioadă îndelungată de timp. Vreau să fiu sinceră cu toată lumea. M-am chinuit. Sunt în spital în momentul de față, voi fi externată în curând și sper să îmi pot continua viața. Voi lua o scurtă pauză pentru mine și v-aș încuraja ca, dacă vă e greu, să vă faceți o favoare și să luați o pauză. Nu mai fiți atât de duri cu voi înșivă. Eram plină de ură, nervoasă, toate traumele dintre generații se adunaseră în mine. Căram greutatea întregii lumi în spate, iar acum am ajuns în punctul în care am primit un diagnostic, am tras o linie. Nu pot să port după mine felul în care eram, e nevoie să mă schimb așa că asta încerc să fac. Vreau să supraviețuiesc și o să supraviețuiesc, o să o fac”, a declarat Ruby Barker, actrița care o interpretează pe Marina Thompson în serialul „Bridgerton”, conform sursei citate.

