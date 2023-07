CSM Bucovina Suceava a încheiat prima parte a Ligii Naționale de rugby cu partida disputată la Năvodari, la malul mării în compania CSM Constanța.

Partida a avut o evoluție interesantă, mai ales că sucevenii au început cu elan deosebit. Oaspeții au condus cu 5-0, printr-un eseu înscris de Preutescu, apoi au ajuns la 8-0, după o penalitate transformată de tânărul Godroman.

CSM Bucovina Suceava a condus până în minutul 30, când a încasat un prim eseu. La pauză scorul a fost strâns, 12-8 pentru gazde.

Repriza a doua a fost însă cu totul diferită.

Gazdele, care au avut în lot și cinci jucători din Fiji, proaspăt transferați, au înscris eseu după eseu, pe fondul căderii fizice a CSM Bucovina Suceava. Scorul final a fost 78-8.

„În prima repriză am dat o replică foarte bună, i-am dominat și pe grămada ordonată și am mai avut și alte oportunități de a marca. Din păcate, nu am mai avut benzină pentru repriza a doua. Cred că această primă repriză făcută la Constanța poate fi un punct de plecare pentru ca în partea a doua a campionatului să avem evoluții mai bune”, a declarat Marcel Crețuleac.

De remarcat că în lotul deplasat la Constanța s-au aflat și 6 tineri jucători de 18 ani, din echipa de juniori a LPS Suceava care a încheiat recent campionatul U 18.

Sucevenii au încheiat grupa din prima parte a campionatului cu 0 puncte, echipa trecând fără îndoială prin clipe grele.

Partea a doua a campionatului va începe pe 12 august, CSM Bucovina Suceava având de jucat cu echipe bune și foarte bune.

Marcel Crețuleac a ținut să mulțumească Primăriei municipiului Suceava pentru virarea unei părți din buget care permite ca jucătorii să-și primească indemnizațiile de efort.