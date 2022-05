Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, fiind programati in serviciul de patrulare, pe DN 2H, de pe raza comunei Galanesti, au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism ce se deplasa pe directia Vicovu de Jos- Radauti. Lucratorii de poliție au identificat la volanul autovehiculului un barbat in varsta de 70 ani. Din verificarile efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul figureaza cu permisul de conducere reținut.

De asemenea, in urma verificarii autoturismului s-a constatat faptul ca acesta nu figureaza cu polita RCA valabila la momentul verificarii, motiv pentru care proprietarul autoturismului a fost sancționat contraventional, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare au fost ridicate, eliberandu-se o dovada fara drept de conducere. În cauza urmeaza a se efectua cercetari cu privire la infractiunea de: „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, fapta prev. si pedepsita de art. 335 alin.2 Cod Penal.