Sâmbătă după amiază politistii din cadrul Sectiei de Politic Nr. 15 Vatra Dornei, desfasurand activitati in cadrul actiunii „Scutul Padurii” au oprit pe raza comunei Carlibaba – DN18, o autoutilitara ce era condusa de un barbat din orasul Borsa, jud. Maramures.

S-a procedat la verificarea autoutilitarei constatand ca barbatul efectua un transport de material lemnos, specie molid, pentru care deținea documente de provenienta pentru cantitatea de 6,78 m.c. si avizul pentru cantitatea de 2,96 m.c.

Întrucat existau diferente intre numarul de piese transportate si cele mentionate in cele doua avize de insotire, s-a procedat la conducerea autoutilitare la sediul Ocolului

Silvic Carlibaba, unde lucratorii silvici, au inventariat materialul lemnos, fiind constatat faptul ca in realitate autoutilitara era incarcata cu cantitatea totala de 16,74 me lemn rotund lucru specia molid, existand o diferenta de 7 m.c intre cantitatea de material lemnos declarata si cea transportata.

S-a procedat la sanctionarea contraventionala iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 7 mc lemn rotund rasinoase in valoare de 1.550 lei care a fost predata in custodia lucratorilor silvici din cadrul Ocolului Silvic Carlibaba.