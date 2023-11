Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a lansat cea de-a șaptea soluție gratuită anunțată în Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000”: CentrulDeSanatate.info, soluție concepută pentru a comunica problemele de sănătate într-un mod accesibil, traducând resurse complexe în resurse ușor de înțeles pentru public. Pe scurt, platforma www.CentrulDeSanatate.info explică problemele de sănătate pe înțelesul oamenilor, fiind inspirată de platforma dezvoltată de Center for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA (echivalentul Institutului Național de Sănătate Publică) pentru educația sanitară a populației. Soluția digitală este creată și validată de Code for Romania cu experți în domeniu, fiind dezvoltată în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, cu implicarea Comisiei Medicilor Rezidenți și cu susținerea Endava.

În România, accesul la servicii medicale depinde în mare măsură de mediul în care se află pacientul. În fața unei întrebări simple precum „Mă doare. Ce fac?”, deseori oamenii își formulează singuri răspunsuri, în baza propriei evaluări, arată raportul Acces la servicii de sănătate, lansat de Code for Romania în 2022, în urma unei ample cercetări.

Pe scurt, românii întâmpină dificultăți în accesarea corectă a sistemului și se confruntă adesea cu probleme în a identifica soluții, instituții, specialiști sau informații pentru problemele lor de sănătate. Lipsa de centralizare a informațiilor generează dificultăți de acces, iar în condițiile în care o persoană nu dispune de o înțelegere minimă a domeniului, este dificil să obțină ajutor.

Importanța informării publicului și a asistenței medicale primare este astfel crucială și, în multe situații, poate preveni evoluția problemelor de sănătate către stadii critice.

www.CentrulDeSanatate.info reprezintă un efort deosebit de complex de a educa populația în domeniul sănătății, oferind claritate și înțelegere în privința acestor subiecte. Soluția cuprinde articole și explicații ușor de înțeles despre boli și afecțiuni generale privind sănătatea populației, dar și instrucțiuni pentru situații deosebite. Prin intermediul resurselor interactive și a conținutului adaptat, proiectul încurajează o înțelegere profundă a problemelor de sănătate, promovând practici preventive și un stil de viață sănătos.

Ce găsești pe www.CentrulDeSanatate.info:

● O secțiune explicativă a bolilor și afecțiunilor generale, boli cu transmitere sexuală, cancer, diabet, gripă etc.;

● O colecție de articole pe înțelesul tuturor despre cum să ai grijă de sănătatea ta și a celor apropiați;

● O secțiune pentru urgențe cu informații, îndrumări și acțiuni pe care le poți face în situația unor calamități – dezastre naturale, condiții meteorologice severe sau alte situații de urgență.

„Educația sanitară nu este doar despre a cunoaște boala, ci și despre a înțelege sănătatea. Pe www.CentrulDeSanatate.info ne propunem să transformăm complexitatea informațiilor medicale într-un dialog clar și accesibil, pentru ca fiecare cetățean să poată face alegeri informate în privința sănătății sale. Sănătatea este un drept, dar și o responsabilitate pe care o împărtășim cu toții, și misiunea noastră este de a face acest drept o realitate pentru fiecare român, oricine ar fi și oriunde s-ar afla. Astfel, este asigurat accesul rapid la informații despre boli, simptome și îndrumări specifice. Platforma este un pas către echilibrarea inegalităților geografice și un sprijin pentru asistența medicală primară, contribuind la reducerea riscului și la îmbunătățirea calității vieții pentru populație. www.CentrulDeSanatate.info este o altă soluție prin care ne aducem aportul pentru sănătatea publică în România și pe care o punem în mod gratuit la dispoziția cetățenilor”, arată Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania.

„În calitate de organizație profesională națională, susținem accesul la informația medicală de specialitate, într-o formă care să sprijine atât eforturile de educare, de prevenire sau de gestiune a bolii în rândul populației, cât și comunicarea constructivă și relația de încredere între medic și pacient”, precizează prof. univ. dr. Daniel Coriu, Președintele Colegiului Medicilor din România.

Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000

În Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000, Code for Romania vine să rezolve câte o problemă în fiecare săptămână, până la sfârșitul anului. „Noi nu mai așteptăm «până la anul». Nu mai putem aștepta după alții. Rezolvăm o problemă a României în fiecare săptămână. Alătură-te celor care nu se mai așteaptă decât pe ei înșiși” este îndemnul campaniei fără precedent prin numărul de soluții digitale lansate într-un timp scurt, având ca beneficiari toți cetățenii României.

În fiecare săptămână, lansăm câte o nouă soluție gratuită cu care vom face România mai bună prin tehnologie, câte o soluție pe care ne-am fi așteptat să o avem într-un stat funcțional. Acasă, în Siguranță, SanatateaMintala.ro, Resource & Volunteer Management (RVM), LegeaPeBune.ro, CeZiceLegea.ro, PTSD Coach Pshychological Help și CentrulDeSanatate.info sunt primele șapte soluții digitale din seria de 12 soluții pregătite de Code for Romania și partenerii noștri.

Voluntarii, prietenii, partenerii organizației, dar și cei care nu ne cunosc încă sunt chemați să se alăture și să sprijine inițiativele organizației, popularizând și susținând dezvoltarea de soluții digitale pentru România:

Suntem 3000 de oameni care am înțeles că noi suntem cei pe care i-am tot așteptat.

Avem nevoie de încă 3000 de oameni care nici ei nu vor să mai aștepte.

3000 de oameni care sunt gata să ni se alăture cu o donație de 4 euro pe lună.

Trimite cuvântul PUTEM prin SMS la 8864 și donează 4 euro lunar către Code for Romania sau invită pe cineva să facă asta.

Noi suntem cei pe care i-am tot așteptat.

#PUTEM3000

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3.000 de ingineri voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește pro bono infrastructura digitală de care România are mare nevoie. Misiunea organizației este să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei. Până acum, Code for Romania a dezvoltat peste 45 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Aceste soluții au sprijinit până acum peste 20 de milioane de oameni.