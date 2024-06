Școlile din comuna Fântânele vor fi dotate cu echipamente IT în valoare de 900.000 de lei. Primarul Vasile Hîj a declarat că este vorba de un proiect finanțat cu fonduri europene atrase prin PNRR. Echipamentele IT urmează să fie livrate de firma bucureșteană Arlechin Total Distribution . ”Am semnat deja contractul de finantare cu firma cistigatoare pentru dotarea scolilor si a gradinitelor cu echipamente IT laptopuri și table ineteligente si urmeaza licitatia pentru mobier nou. Este un proiect pe fonduri europene , in valoare de peste 9 miliarde de lei vechi. Fapte nu vorbe”, a declarat Vasile Hîj.