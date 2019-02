Artistul plastic sucevean George Ostafi-OST s-a stins din viață, noaptea trecută, la vîrsta de 58 de ani, din cauza unui infarct. OST a fost o perioadă redactor la Radio Top, iar de-a lungul timpului a avut expoziții de pictură personale și de grup în țară, dar și în străinătate. Pictorul și caricaturistul a fost laureat al unor premii internaționale de grafică satirică la Tokyo în 1983, Lecce-Italia în 1984 și Legnica-Polonia în 1986. Din 1991, George Ostafi-OST era angajat la Muzeul din Suceava.

