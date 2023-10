Puya, băiatul de cartier din Sălăjan, a făcut avere în ultimii ani. A scos bani frumoși din emsiuni TV de succes și din concerte. Acum, Puya s-a ajuns! Rapper-ul se fălește cu mai multe case. A făcut recensământul și a constatat că stă bine la capitolul propritetăți, atât în oraș, cât și la țară, unde îi place să relaxeze, notează click.ro.

Invitat la podcastul lui Mihai Morar, Puya a făcut recensământul proprietăților pe care le deține, până în prezent.

„Mi-a cam dat cu construcții… Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus, recent, și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. (…) Ar fi păcat să fie dărâmate caselele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia, de la țară. Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. (…) Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Eu nu lucrez așa ca Dorian, industrial. Eu sunt mai cu tradiția. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în week-enduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo!”, a dezvăluit Puya, invitat în podcastul lui Mihai Morar, potrivit sursei citate.

