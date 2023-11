Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, în această dimineață, că Sala Polivalentă din viitorul complex sportiv al municipiului începe să prindă contur. Ion Lungu a precizat că după finalizarea turnării celor șase radiere, la Sala Polivalentă se lucrează la turnarea stâlpilor de susținere și la prima casă a scării între etaje. De precizat că Sala Polivalentă se construiește în spatele zonei Metro pe o suprafață de 25.000 mp. Investiția care se ridică la peste 30 de milioane de euro se realizează cu fonduri europene.

, 7.0 out of 10 based on 3 ratings