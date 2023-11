Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a solicitat președintelui liberal al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, să înceteze să se laude cu realizările altora. „Citeam în presa locală cum dl Flutur se lăuda cu cele peste 600 de milioane de euro alocate Sucevei prin Programul național de investiții Anghel Saligny. Ce omitea intenționat domnul Flutur în acel comunicat era faptul că meritul pentru aceste investiții este exclusiv al primarilor din județ. Cum e, domnule Flutur, să vă lăudați cu munca primarilor? Știu, e deja o obișnuință pentru dumneavoastră. Și, culmea, nu doar cu primari PNL, cărora oricum le luați prim-planul în toate fotografiile și știrile din mass-media și cărora sunteți în stare să le smulgeți foarfecile din mână la tăiat panglici.V-ați însușit indirect investițiile de peste 600 de milioane de euro aduse în județ ca un merit al dumneavoastră, fără nici măcar un cuvânt de laudă la adresa celor care merită toate aprecierile: Primarii! La fel cum vreți să mai furați un subiect: Cazinoul de la Vatra Dornei. Este un proiect pentru care toate laudele ar trebui să meargă către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Dar ce să vezi, cine bagă capul în poză? Domnul Flutur. De A7 nici nu mai zic, că atâta ați desenat-o prin planșele pe care le-ați fluturat prin fața camerelor video, că până nici domnul Umbrărescu nu a văzut atâta autostradă în viața dumnealui”, i-a transmis Gheorghe Șoldan lui Gheorghe Flutur.

Deputatul PSD de Suceava a adăugat că președintele CJ Suceava și-a uitat rolul pe care îl are, iar în loc de adminsitrație face doar politică. „Vorbe goale, studii la studii de fezabilitate și planșe desenate. Atât. “Vom face”, în loc de “am făcut”. Uitați, dle Flutur, vă dau un exemplu de ce ar trebui să spuneți anul viitor: <Am făcut centura ocolitoare la Gura Humorului și am rezolvat problema traficului din Gura Humorului>. Apropo, văd că de șoselele de centură de care vorbeați în campaniile electorale nu mai spuneți nimic. Credeți că sucevenii uită când stau cu orele în trafic? Un alt exemplu concret pentru dumneavoastră: Aeroportul ,,Ștefan cel Mare Suceava’’, de unde a zburat și Wizz-Air-ul, cu bază cu tot, și al cărui terminal 2 acum îl puteți închiria pentru evenimente. La salarii suntem printre ultimele județe, locuri de muncă avem puține, iar investitorii vin doar să mai petreacă câte un weekend prin Bucovina. Bucovina care, oricât ați crede, dle Flutur, exista și „înaintea erei dumneavoastră”, la fel precum tradițiile, oamenii gospodari, munții, pădurile și mănăstirile. Dle Flutur, oare ce s-ar face județul acesta fără dumneavoastră? Sper să aflăm de la anul!”, a încheiat Șoldan.