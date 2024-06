Primarul PSD din comuna Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, a fost la un pas să câștige alegerile cu 100% din voturi. Potrivit datelor provizorii, Dumitru Nimițean a obținut un nou mandat de primar cu nu mai puțin de 97,75% din voturile valabil exprimate în această comună. El a fost votat de 697 de locuitori din comuna Ciprian Porumbescu. Celălalt candidat pentru Primărie, Andreea Corsei, a obținut doar 16 voturi, adică un procent de 2,24%.

De remarcat că la aceste alegeri mai mulți primari au obținut un nou mandat având scoruri record. Peste 90% au obținut primarii din Poiana Stampei, Viluț Mezdrea (PSD), 96,46%, Slatina – Vasile Vlăduț Gherman (PSD) – 96%, Breaza – Gheorghe Lesenciuc (PSD) – 92,97%; Capu Câmpului – Marcela Bîrsan (PNL) – 91,42%, Dolhești – Cristinel Bărculescu (PSD) – 90,24% și Boroaia – Vasile Berariu (PSD) – 90,76%.

În urma alegerilor locale de duminică, PSD a câștigat Primăriile din 61 de localități sucevene. Înainte de alegeri PSD avea 50 de primari. 10 dintre primăriile câștigate la alegerile de duminică de candidații PNL erau conduse de primari liberali.

PNL a câștigat alegerile în 49 de localități. Două localități, orașul Milișăuți și comuna Botoșana au fost câștigate de candidați ai ADU. AUR a câștigat într-o singură localitate, în comuna Bosanci, prin actualul Primar Neculai Miron.