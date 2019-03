Șase mașini au fost implicate, în această dimineață, într-un accident care a avut loc pe str. Calea Unirii din municipiul Suceava. Carambolul s-a produs în zona intersecției cu strada Cernăuți, pe sensul de mers dinspre zona centrală către Burdujeni. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate, traficul revenind cât de cât la normal după ce toate cele șase mașini implicate în accident au fost scoase în afara părții carosabile.

