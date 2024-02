Camelia Dumitrache, atac la adresa lui Culiță Sterp și a familiei lui. Totul după ce în urmă cu puțin timp cântărețul de muzică de petrecere s-a filmat și a spus unei țări întregi că fratele său, Iancu Sterp, nu are egal în fața lui Jador, notează click.ro.

Astfel că sora lui Jador a postat, la scurt timp, și ea un mesaj pe conturile sociale, în care i-a luat apărarea fratelui său și i-a amintit și de o filmare în care mama sa l-a făcut pe fratele său țigan.

„Mama ta ne-a jignit toată familia (țigani, ciori). Noi nu am spus niciodată nimic. Cioara de mama nu și-ar permite să iasă să spună de copii cuiva ceva urât…și eu ca sora lui la fel. Noi nu am ieșit să vă denigrăm pe Internet. Voi vă certați, tot voi vă împăcați. Plus că el și-a cerut scuze de la Iancu. Culiță Sterp, nu îți înțeleg reacția. Iancu l-a făcut câine și nu a ieșit nimeni să spună nimic. În relațiile noastre, ar trebui să existe un respect reciproc între cele două familii. Mama mea m-a învățat că este esențial să tratăm familia celuilalt cu respect și că nu ar trebui să jignim sau să denigrăm pe cineva din familia altcuiva. Din păcate am fost martoră la lipsa acestui respect din partea mamei tale care a adus insulte la adresa familiei mele Însă, mama mea ar fi ultima persoană care ar jigni familia ta sau pe cineva din familia ta. De asemenea, este dezamăgitor să constat că tu, ca prieten, alegi să jignești și să critici” este mesajul postat de Camelia Dumitrache, sora lui Jador, pe conturile sociale, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/scandal-total-sora-lui-jador-reactioneaza-dupa-2340484.html