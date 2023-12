În această Zi a Sfântului Nicolae, Scarlet Aura invită familii din întreaga lume să se alăture unei sărbători festive ca niciuna alta! Lansându-se pe 6 decembrie, videoclipul nostru pentru versiunea metal a piesei „All I Want For Christmas Is You” este gata să vă lumineze sezonul sărbătorilor cu un amestec electrizant de bucurie, căldură și spirit rock’n’roll.

În această interpretare unică, am luat hitul de Crăciun atemporal al Mariah Carey și l-am infuzat cu stilul nostru metal caracteristic, creând un sunet care rezonă atât cu cei tineri, cât și cu cei tineri la inimă. Este un mix perfect între tradiția sărbătorilor și energia modernă, conceput pentru a aduce familiile împreună într-o experiență comună de muzică și bucurie.

Videoclipul nostru captează esența reuniunilor de familie, a decorațiunilor festive și a spiritului Zilei Sfântului Nicolae, toate în timp ce rock-uim pe o melodie care a devenit un imn de Crăciun pentru generații. Este o invitație de a crea noi amintiri de sărbătoare, bucurându-vă de o abordare proaspătă și emoționantă a unui clasic îndrăgit.

Vocalista Aura Danciulescu declar:, „Am vrut să creăm ceva ce pot bucura familiile, o melodie care aduce zâmbete și un pic de emoție rock’n’roll la masa de sărbătoare. Acest videoclip este darul nostru pentru voi, o celebrare a unității și a sărbătorilor festive!”

Așadar, adunați-vă alături de cei dragi, dați volumul mai tare și lăsați interpretarea piesei „All I Want For Christmas Is You” de către Scarlet Aura să adauge o magie metal în sărbătorile voastre. Este o experiență de Crăciun care va aduce un nou ritm tradițiilor voastre festive!

Alăturați-vă nouă în această aventură de sărbătoare și faceți ziua Sfântului Nicolae de neuitat!

Urmăriți videoclipul aici: https://youtu.be/1VETtBO8B2E

La mulți ani de Sfântul Nicolae și Crăciun fericit din partea Scarlet Aura!

Scarlet Aura Discography:

“The Rock Chick” (as “AURA”), Universal Music Romania 2014

“Tomboy”, digital single, Universal Music Romania 2014

“Falling Sky”, Pure Rock Records 2016

“The Beast Within Me” (EP), Outlanders Productions 2017

“Memories”, Outlanders Productions 2017

“Scarlet Aura Live in concert”, CD/DVD Outlanders Productions 2018

“Jingle Bell Rock” (Single), Universal Music/Silver City Records 2020

“Falling Sky – 5th Anniversary”, Universal Music/Silver City Records 2021

The Book of Scarlet Trilogy :

“Hot’n’Heavy”, Silver City Records 2019

“Stormbreaker”, Silver City Records 2020

“Genesis of Time”, Universal Music/Silver City Records 2021

„The Book of Scarlet ” Books (by Aura Danciulescu):

“The Book of Scarlet. Vol. I – Ignition”. ISBN: 978-3964439796. 170 p; 2018, 2019

“The Book of Scarlet. Vol. II – Scarlets United”. ISBN: 978-6060670247. 130 p; 2021

“Under My Skin” – 2CD, Universal Music/Silver City Records 2022

„Rock în Sânge și Voință” – Universal Music/Silver City Records 2023

SCARLET AURA are:

Lead Vocals: Aura Danciulescu

Lead guitar & Vocals: Mihai Danciulescu

Bass guitar & Vocals: Rene Nistor

Drums: Matthias Klaus

Keyboards: Dan Lica

