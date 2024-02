Comuna Șcheia se numără printre localitățile din județul Suceava care au alocat pentru dezvoltare procente foarte mari din bugetul pe anul 2024. Concret, este vorba de 68,83% din buget adică 61,395 milioane de lei diferența de 31,17% însemnând 27,809 milioane de lei fiind destinată cheltuielilor de funcționare. Bugetul comunei Șcheia pentru acest an atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli se cifrează la suma de 89,204 milioane de lei cu mențiunea că la partea de venituri 12,9 milioane de lei reprezintă excedentul bugetar bani care vor fi dirijați pentru confinanțarea proiectelor care vor fi implementate în 2024. Bugetul comunei Șcheia a fost aprobat în ședința Consiliului Local de săptămâna trecută în doar 36 de minute. Primarul liberal Vasile Andriciuc a declarat că maturitatea Consiliului Local a făcut ca proiectul de buget să fie aprobat fără probleme și a ținut să mulțumească cetățenilor și agenților economici al căror efort a condus la un buget consistent.

”Anul acesta a fost un an diferit față de ultimii trei pentru că maturitatea politică și administrativă a Consiliului Local a făcut ca proiectul de buget să fie trecut în 36 de minute. De data asta am ajuns la un punct comun având în vedere că toate amendamentele care au fost puse în discuție de către comisia de buget finanțe s-au adjudecat și a dat naștere la acest buget consolidat de funcționarfe lși dezvoltare. Relațiile bune pe care le are Primăria Șcheia cu contribuabilii cu cetățenii, cu agenții economici cu investitorii care vin în comună au contribuit din plin la acest buget consistent. Meritul este în primul rând al cetățenilor și când spun asta vreau să dau un exemplu concret. În corespondența de vineri am primit la semnat 43 de procese verbale pentru racorduri la gaz metan. Asta spune multe în legătură cu încrederea în Primărie și încrederea pe care Primăria Șcheia o are în cetățeni și în agenții economici. Trebuie să mulțumesc cetățenilor și agenților economici dar și funcționarilor din Primărie și aparatului de specialitate al primarului. Nu este meritul lui Andriciuc ci este meritul tuturor funcționarilor publici, personalului contractual, aparatului de specialitate al primarului care au pus pe hârtie acest buget și au lucrat la proiectele de dezvoltare a comunei. Eu sunt foarte mulțumit ca după 20 de ani de activitate împreună cu consiliile locale, cu funționarii și cu aparatul de specialitate al primarului am reușit să facem în 2024 un buget foarte bine consolidat”, a spus primarul de Șcheia.

El a trecut în revistă o parte din investițiile din acest an. ”Ca să vorbim de dezvoltare proiectele sunt foarte multe iar la baza listei de investiții au fost hotărârile de Consiliu Local. În bugetul din 2024 nu am prins cea mai mare investiție, cea de apă și canalizare în satele Șcheia și Sf.Ilie care este în implementare, investiție de 27 de milioane de euro realizată cu fonduri europene atrase prin POIM de către Consiliul Județean și ACET. Investițiile din acest an pleacă de la schimbarea centralei termice de la Sf. Ilie și terminând cu finalizarea apei și a canalului la Mihoveni. Avem modernizări de drumuri prin programul ”Anghel Saligny” în valoare de 16 milioane de lei la care Primăria Șcheia contribuie și ea cu 3 milioane de lei, avem complex cultural sportiv, avem bază sportivă, avem investiții în școli, în modernizarea iluminatului public sau modernizări de drumuri cu fonduri proprii. Nu în ultimul rând avem proiectul de extindere a rețelelor de gaz în Sf.Ilie și înființare rețele la Mihoveni unde Ministerul Dezvoltării a alocat 12 milioane de lei, proiect care va demara în curând”, a enumerat Vasile Andriciuc. El a ținut să precizeze că de la preluarea Primăriei în 2004 comuna s-a dezvoltat constant dublându-și numărul de locuitori de la aproape 7.000 la 15.000 și al agenților economici de la 600 la 1.200. Nu în ultimul rând, a arătat Andriciuc, Primăria Șcheia a reușit performanța să nu aibă datorii.