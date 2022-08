Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a fost emis certificatul de urbanism pentru parcarea supraterană care se va construi pe strada Ștefan Tomșa din spatele Primăriei. El a spus că investiția va fi demarată pe banii muncipalității urmând a se vedea dacă se va putea obține o finanțare europeană. ”Urmează să facem studiul de fezabilitate și să stabilim indicatorii tehnico economici. Vrem să prindem o finanțare europeană însă în sistem nu sunt din păcate proiecte pe infrastructură. Am avut aceste discuții și la Agenția de Dezvoltare Nord- Est. Sunt foarte puține proiecte, inclusiv pe parcări. Foarte mulți bani sunt pe digitalizare, pe eficiență energetică pe energie. Cei de la UE consideră că România și-a rezolvat problema cu infrastructura, un lucru care nu este real. În logica lor ei spus că am avut două exerciții financiare europene, 2007 – 2013, 2014 – 2020 în care chiupurile noi ne-am rezolvat problemele pe infrastructură, lucru care nu este real. Noi orașele mari avem noroc că mai avem ceva bani și mai facem aceste dezvoltări, cum este și această rută alternativă pe bani proprii, dar sunt localitățile mici care nu au soluții financiare și rămân în continuare cu probleme mari pe infrastructură. Deci vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare și vrem să începem acest proiect pe banii primăriei și să vedem ce se întâmplă mai departe cum putem prinde o altfel de finanțare europeană”, a declarat Lungu.

