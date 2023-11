Trandafirii au fost întotdeauna considerați simboluri ai frumuseții și iubirii, iar în Spania, aceste flori au o istorie bogată și o semnificație specială. Trandafirii spanioli aduc o notă aparte atât în grădini cât și în cadrul ceremoniilor și în operele de artă. Potrivit tradiției, pe 23 aprilie în Barcelona are loc sărbătoarea Sant Jordi, ucigașul de dragoni, iar spaniolii sărbătoresc cu trandafiri roșii și cu literatură. Potrivit legendei, trandafirul roșu se întoarce la un dragon care suflă foc, al cărui sânge se pare că a creat o tufă de trandafiri.

Trandafirii au fost aduși în Spania în timpul perioadei maurilor, și s-au răspândit rapid în întreaga țară. Această influență maură a lăsat o amprentă puternică asupra peisajului și culturii spaniole, iar trandafirii au devenit un element central în grădinile și curțile spaniole.

Unul dintre cele mai faimoase simboluri ale trandafirilor în Spania este „Fiesta de la Rosa” sau „Festivalul Trandafirilor,” care are loc în mai multe orașe spaniole. Această sărbătoare este o ocazie de a celebra frumusețea și semnificația trandafirilor, prin parade, dansuri și expoziții de flori.

Trandafirii spanioli sunt adesea asociați cu pasiunea și iubirea, iar în poezie și literatură, aceștia au fost subiecte frecvente. Poetul spaniol Federico García Lorca, de exemplu, a folosit des simbolistica trandafirilor în opera sa pentru a exprima sentimente profunde de iubire și pasiune.

În Spania, trandafirii au de asemenea și o semnificație religioasă. În Săptămana Mare care marchează Patimile lui Isus, trandafirii sunt folosiți pentru a decora icoanele și crucile în procesiunile religioase.

Trandafirii spanioli au inspirat, de-a lungul istoriei, arhitecți și designeri. Aceștia au fost adesea incluși în motivele arhitecturale, în mozaicuri și în designul interior al clădirilor spaniole, contribuind la frumusețea și eleganța lor. Peisajul spaniol este, de asemenea, marcat de trandafiri, care înfloresc în parcuri, grădini și în curțile interioare ale caselor și palatelor.

O specie aparte de trandafir spaniol este „Russelliana” cunoscut și sub numele de Old Spanish Rose, Russell’s Cottage Rose, Scarlet Grevillei sau Souvenir de la Bataille de Marengo. Această soi hibrid deosebit de elengat are flori duble de culoare mov și frunze fine, lucioase de culoare verde închis care adaugă contrast și eleganță.

Trandafirul Russelliana își are originile în Orientul Mijlociu și în regiunea mediteraneană, iar numele său este un omagiu adus lui Lord Russell, un pasionat colecționar de plante și trandafiri din secolul al XIX-lea. Este un trandafir parfumat a cărei familie nu a fost oficial confirmată, dar conform publicației Random House din 1993, „The Quest for the Rose”, ar putea fi o încrucișare între R. multiflora și R. setigera.

Situat pe coasta mediteraneană a Spaniei, Valencia este numit și „orașul florilor”. Specific acestui oraș este trandafirul hibrid, foarte parfumat, Valencia cu flori mari de culoare galben-caisă. Forma sa obișnuită de tufiș poate atinge înălțimi de peste 3 metri. Trandafirul Valencia se mai numește și Koreklia, după creatorul său. Membru al distinsei familii Kordes, acesta a creat trandafirul în anul 1989.

Spanish Sunset (Rosa „Sunstar”) este numele comercial al unui trandafir hibridizate de Frank Shuurman din Noua Zeelandă. Florile sale portocalii și galbene strălucitoare înfloresc aproape continuu, creând un contrast frumos cu frunzele verzi închise, lucioase. Această tufă remarcabilă de trandafiri, crește până la aproximativ 4 metri în înălțime și prezintă o rezistență puternică la boli. Spanish Sunset este o încrucișare între doi trandafiri hibrizi, „Alexander” cu flori roșii și „ Golden Emblem” cu flori galbene. Un loc de grădină cu soare din plin i se potrivește cel mai bine acestui soi de trandafir.

