Între 5 și 15 februarie 2024 va avea loc cea de-a doua ediție a seriei de evenimente CORP – CUNOAȘTERE – CONEXIUNI, inițiată de Cărturești și susținută anul acesta de Good Routine by Secom.

În această nouă ediție a seriei, „corpul” ne poartă prin sport, psihologie, psihanaliză, medicină, rutine sănătoase, religie, dans, teatru și poezie. Calendarul de evenimente cuprinde dezbateri, interviuri și ateliere, performance-uri și chiar două cluburi de carte, unul dedicat bunelor obiceiuri, iar celălalt sportului în manga. Printre invitații ediției se numără Cătălina Dumitrescu, Ioana Scoruș, Vlad Stroescu, Crina Pintea, Andreea Vasile, Valeriu Nicolae, Oana și Bogdan Solomon, Radu Restivan, Ștefan Lupu, Andreea Novac, Valentina da Piante, Ana Maria Pop, Alex Ciorogar, Raluca Boantă, Lena Chilari, Cătălin Moise.

Cu ajutorul invitaților noștri vom afla cum poate fi sportul un motor de schimbare în bine atât la nivel personal, cât și în comunitate, ce se află în spatele performanței sportive, ce e sănătatea mintală, care e relația dintre minte și corp, cum e privit corpul în religie, ce rol joacă optimismul și rutinele pentru o viață sănătoasă, cum ne mișcăm în natură și nu numai. Vom vorbi despre corp(uri), vom dansa, vom asculta și citi poezie, ne vom mișca, vom acorda mai multă atenție corpului nostru și vom afla moduri de a fi mai bine cu noi și ceilalți.

Vă așteptăm în câteva dintre librăriile noastre din Iași, Suceava, Buzău, Bacău, București, Timișoara, Cluj și online să descoperim împreună mai multe despre un subiect inepuizabil – corpul.

Calendarul evenimentelor este următorul:

Iași

Luni, 5 februarie, ora: 19:00, Cărturești Iași Palas

Corpul din perspectivă psihologică, sportivă și filosofică

Invitați: prof. univ. dr. George Bondor (filosof), Roxana Postolache (psihoterapeut), prof. univ. dr. Marin Chirazi (Facultatea de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași)

Moderatoare: Corina Giurgia

Miercuri, 7 februarie, ora: 19:00, Cărturești Iași Palas

Despre corp și scenă: corpul ca scenă a vieții

Invitați: Cezara Fantu (actriță), Vlad Mărculescu (balerin), Ioana Natalia Corban (actriță), Oana Paveliuc (psiholog & coach sistemic), lect. univ. dr. George Popovici (Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași)

Moderatoare: Corina Giurgia

Sâmbătă, 10 februarie, ora: 19:00, Cărturești Iași Palas

Dialog poetic și aplicat cu Lena Chilari pe poezie și performance scenic

Suceava

Miercuri, 7 februarie, ora: 19:00, Cărturești Suceava

Alăptarea și provocările copilăriei mici

Invitați: Andreea Andrieș (consultant în lactație IBCLC), Loredana Bălan (psiholog)

Buzău

Sâmbătă, 10 februarie, ora 19:00, Cărturești Buzău

Între emoții și corp: conversații despre stres și echilibru

Invitată: Carmen Neagu (psiholog)

Moderatoare: Laura Ticea (librar-șef Cărturești Buzău)

Bacău

Miercuri, 7 februarie, ora 19:00, Cărturești Bacău

Îmbrățișând copilul: dialogul între minte și corp prin perspectiva psihoterapeutului, kinetoterapeutului și specialistului în integrare senzorială

Invitați: Andreea Răchițeanu (psiholog), Roxana Ioniță (terapeut integrare senzorială), Carmen- Daniela Deac – Haja (kinetoterapeut)

București

Luni, 5 februarie, între 19:00 – 21:30, demisol Cărturești Verona.

Dans, dans, dans: Atelier de dans contemporan și creativitate cu Ștefan Lupu (participarea se face pe bază de înscriere prin formular)

Marți, 6 februarie, ora 19:00, demisol Cărturești Verona & online.

Cum ne formează și unește sportul? Despre puterea sportului de a inspira, educa și crea comunități.

Invitați: Valeriu Nicolae, Oana Solomon, Gabriel Solomon și Adrian Gabor.

Moderatoare: Andreea Barbu.

Joi, 8 februarie, ora 19:00, demisol Cărturești Verona.

Covor Plante Poezie – Intervenții artistice.

Invitați: Ana – Maria Pop (actriță), Teodora Tudose (coregraf), Gabriel Kirmaier (muzică).

Sâmbătă, 10 februarie, între 14:00 -16:00, demisol Cărturești Verona.

The joy of dance and light ways of moving. Atelier de dans contemporan cu Andreea Novac (participarea se face pe bază de înscriere prin formular)

Sâmbătă, 10 februarie, ora 18:00, demisol Cărturești Verona & online.

Corpul în relație cu psihicul: perspective asupra sănătății mintale.

Invitați: Ioana Scoruș, Cătălina Dumitrescu, dr. Vlad Stroescu, Cătălin Moise. Moderatoare: Andreea Barbu.

Duminică, 11 februarie, între 14:00 -16:00, demisol Cărturești Verona.

The BodyMind as a System. Atelier de mișcare cu Valentina da Piante (participarea se face pe bază de înscriere prin formular)

Luni, 12 februarie, ora 19:00, Cărturești Carusel & online.

Corpul în sportul de performanță: Crina Pintea în dialog cu Andreea Vasile.

Luni, 12 februarie, ora 19:00, Cărturești Verona & online.

Timpul Bunelor Rutine de la Good Routine.

Invitați: Radu Restivan, Oana Trifu, Alexandra Năstase, Laura Oncescu si Ruxandra Hajos.

Miercuri, 14 februarie, ora 19:00, Cărturești Verona demisol & online.

Corpul în practicile spirituale creștine, budiste și în societate.

Invitat: dr. Valentin Cioveie.

Cluj-Napoca

Miercuri, 7 februarie, ora 18:00, Cărturești Iulius Mall demisol.

Egoist sau jucător de echipă? Sportul în manga: Blue Lock vs. Hayku!

Club de lectură și dezbatere.

Joi, 8 februarie, ora 19:00, Cărturești Casa Hintz Cluj.

My body, my poem! Open mic OMG X Cărturești.

Invitați: Raluca Boantă, Mădălina Căuneac, Laura Francisca Pavel, Andrei Doboș, Luca Ștefan Ouatu. Moderator: Alex Ciorogar.

Marți, 13 februarie, ora 19:00, Cărturești Casa Hintz & online.

Sport. Natură. Alimentație. Un dialog între Gianluca D’Amico și Dan Vodnar.

Joi, 15 februarie, ora 17:00, Cărturești Casa Hintz & online.

De ce să vedem partea plină a paharului? Optimismul și starea de bine. O conversație cu Aurora Szentagotai-Tătar.

Timișoara

Marți, 6 februarie, ora 18:00, Cărturești Piața Victoriei.

Sfaturi practice și rutine | Club de lectură și dezbatere în jurul cărții „Atomic Habits”, de James Clear.

Moderatoare: Raluca Hatmanu.

Marți, 13 februarie, ora 18:30, Cărturești Piața Victoriei.

Corp, la feminin.

Workshop cu Ancuța Coman-Boldișteanu.

___

Intrarea este liberă la toate evenimentele, dar atelierele de dans necesită înscriere prealabilă.

Seria de evenimente CORP – CUNOAȘTERE – CONEXIUNI e susținută de Good Routine® by Secom®.

Parteneri media: Editura Humanitas, RRI, RRC.

Identitatea vizuală a evenimentului a fost realizată de Cristiana Radu.

Despre Cărturești:

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent spații care redefinesc ideea de librărie în majoritatea orașelor mari din România și în Chișinău. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală.