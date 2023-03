Școlile din România sunt invitate să devină campioni ai reciclării și să câștige premii în valoare totală de peste 250.000 lei, în cadrul celui mai nou proiect național de educație ecologică și colectare separată a deșeurilor, Campionatul Reciclării, dezvoltat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și RetuRO.

Campionatul Reciclării este prima campanie națională de educație pentru mediu concepută pentru a promova Sistemul de Garanție-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Proiectul are la baza infrastructura aparatelor de colectare automatizate de tip RWM puse la dispoziție de Kaufland România – singura rețea națională de retail din România dotată integral cu automate de colectare a deșeurilor de ambalaje. Acest proiect reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative de educație pentru mediu din România și își propune să mobilizeze comunitățile din întreaga țară în jurul unui scop comun: acela de a forma cetățeni mai implicați și a contribui la orașe mai curate, în care deșeurile nu mai reprezintă o problemă, ci devin o resursă din care întreaga comunitate are de câștigat.

Astfel, proiectul se adresează unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal publice din mediul urban, din localitățile în care există magazine Kaufland. Proiectul se va desfășura în perioada martie-iunie, iar școlile sunt invitate să se înscrie, începând cu data de 13 martie, pe platforma www.campionatul-reciclarii.ro, unde pot găsi și regulamentul competiției.

În baza punctelor primite pentru implicarea în activitățile proiectului, școlile vor putea câștiga premii în valoare totală de peste 250.000 lei, după cum urmează: Premiul I – 100.000 lei, Premiul II – 50.000 lei, Premiul III – 25.000 lei, 7 premii regionale în valoare de 12.500 lei. Premiile vor consta în investiții în infrastructura educațională a unităților de învățământ, în funcție de nevoile acestora și contravaloarea sumei câștigate.

Pe lângă activitatea de colectare separată a deșeurilor, proiectul integrează două activități cheie de educație ecologică. Într-o primă etapă, cadrele didactice vor putea participa la sesiuni de formare, în cadrul cărora vor dobândi noțiunile de bază de educație ecologică și vor învăța cum să susțină ore de educație pentru mediu. Cea de-a doua etapă constă în facilitarea, de către cadrele didactice, a cursurilor propriu-zise de educație ecologică pentru elevi.

Proiectul se adresează atât elevilor, cât și cadrelor didactice și părinților, care sunt invitați să contribuie la activitatea de colectare a deșeurilor și să susțină astfel școala din comunitatea lor. De asemenea, inițiativa vine în întâmpinarea programului național Săptămâna Verde și subscrie obiectivelor Strategiei Naționale de Educație privind Mediul și Schimbările Climatice pentru 2023-2030, adoptată la începutul acestui an de Guvernul României. Astfel, Campionatul Reciclării reprezintă o oportunitate excelentă pentru cadrele didactice de a dobândi cunoștințe de educație pentru mediu atât de necesare pentru a fi predate elevilor în Săptămâna Verde, precum și o oportunitate de a pune în aplicare cunoștințele teoretice privind gestionarea deșeurilor.

Colectarea separată și reciclarea deșeurilor constituie una dintre cele mai importante provocări de mediu pe care România le întâmpină la ora actuală. Țara noastră a ratat ținta de reciclare de 50% impusă de Uniunea Europeană în 2020, având o rată de reciclare de sub 15%. 70% din deșeurile municipale pe care le generăm ajung la gropile de gunoi. În acest context, Sistemul de Garanție-Returnare, care va trebui implementat începând cu 30 noiembrie 2023, reprezintă cea mai eficientă modalitate de a accelera ratele de colectare a deșeurilor de ambalaje, pentru a atinge țintele de reciclare stabilite la nivel european și a ne îndrepta către un viitor cu mai puține deșeuri.

În primul an de implementare a sistemului, este preconizată o rată de recuperare a ambalajelor de sticlă, plastic și metal de 65%, iar în cel de-al treilea an de implementare, rata va ajunge la 85-95%. Sistemul funcționează deja în peste 10 state europene, reușind colectarea și procesarea a aproximativ 90% din deșeurile reciclabile puse pe piață.

În acest context, este important ca Sistemul de Garanție-Returnare să fie susținut de campanii de educare și conștientizare, pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să se familizare cu acest proces și să deprindă un comportament responsabil în ceea ce privește colectarea și valorificarea deșeurilor. Astfel, Campionatul Reciclării vine ca un răspuns la nevoia a promova Sistemul de Garanție-Returnare în rândul populației și de a-i aduce mai aproape de acest tip de infrastructură.

„Campionatul Reciclării este mai mult decât un proiect de educație pentru mediu în școli. Este un program care are ca principală misiune mobilizarea comunităților pentru orașe mai curate, pentru a colecta separat deșeurile, având în centrul lui școlile ca agent principal al schimbării. România se află în momentul de față într-un punct cheie în ceea ce privește reciclarea deșeurilor, prin implementarea Sistemului de Garanție-Returnare. Ne bucurăm că, alături de Kaufland România, am reușit să creăm, prin Campionatul Reciclării, prima campanie națională care pune populația față în față cu această infrastructură de colectare, care va ajuta țara noastră să recupereze decalajul acumulat în ultimii ani în ceea ce privește rata de reciclare.” a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow.

„Campionatul Reciclării este un proiect deosebit de important pentru Kaufland România, care ne ajută să transformăm în realitate viziunea noastră «Mai puțin plastic – Circuite închise», asumată prin strategia REset Plastic a Grupului Schwarz. Proiectul îmbină componenta de educație ecologică cu activitatea de colectare a deșeurilor în automatele de colectare disponibile în magazinele Kaufland din toată țara. Astfel, ne bucurăm că prin această campanie reușim să venim în sprijinul promovării Sistemului de Garanție-Returnare și să desfășurăm în premieră pentru România o campanie națională de educație pentru mediu, concepută pentru a promova această soluție în rândul cetățenilor, și să investim, prin premiile oferite, în sistemul de învățământ românesc.”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Act For Tomorrow este o asociație de mediu, voluntariat și sustenabilitate, înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Dezvoltăm programe și proiecte de educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.450 de magazine în 8 țări, 148.000 de angajați și o rețea de 167 de magazine în România. În 2021, Kaufland România a primit pentru a patra oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.