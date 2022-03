Comunicat Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copiulului.”De când a început conflictul armat în Ucraina, suntem prezenți în Vama Siret, non-stop, unde alături de celelalte autorități ale statului și organizații non-guvernamentale, încercăm să le inspirăm încredere și suport emoțional tuturor celor care ne trec ”pragul”. Psihologi, asistenți sociali, consilieri, inspectori din cadrul DGASPC Suceava, preluăm cazurile mamelor cu copii precum și cazurile de minori neînsoțiți care au nevoie de servicii specializate de asistență socială. Sute de povești ne trec prin fața ochilor și prin inimă și dacă la începutul turelor în vamă colegii noștri consiliau familiile în clădirea Dispeceratului Vămii și așa foarte aglomerată, după câteva zile, UNICEF a venit în întâmpinarea noastră și ne-a pus la dispoziție 4 containere, dotate cu absolut toate cele necesare: încălzire, internet, confort și logistică, pe toată perioada cât vom activa în Vamă. Blue Dot (Bulina albastă) a devenit vizibilă pentru toată lumea și ne ajută să venim în întâmpinarea și suportul emoțional al mamelor și copiilor care se refugiază din Uncraina, de cele mai multe ori, cu un geamantan, un rucsac și cu câteva acte de indentitate pe care au reușit să le ia. Poveștile lor sunt sfâșietoare și în mare parte, asemănătoare: din Harkov sau Kiev, din sate sau alte orașe bombardate, au plecat în grabă mamele cu copii, lasându-și acasă soții, frații, tații ca să își apere țara. Cu ochii în lacrimi, cu sufletul sfâșiat, ținându-și strâns de mână, copilașii înveliți cu pături, acceptă serviciile noastre, după ce aud că li se vorbește în limba lor și li se luminează fețele: au cui își spune offul și nevoile! Le mulțumim tuturor translatorilor voluntari, aflați în Vamă care nu ne-au refuzat niciodată, mulțumim Anstasiei și Asociației SNK care ne pun la dispoziție translatori voluntari tocmai din București, cu care formăm echipă în fiecare zi! Le mulțumim tuturor organizațiilor care oferă servicii, de la cartele telefonice (între timp, romming-ul a devenit gratuit pentru refugiați), la mâncare caldă, sandwich-uri, cafea, ceai, dulciuri și alte alimente, îmbrăcăminte, pampers, lapte praf, toate gratuit și am surprins mirarea și o mică strălucire de bucurie pe chipurile triste și speriate ale tuturor acestor mame. Multe mame cu copii, de toate vârstele, sunt în tranzit, au contacte, știu exact unde trebuie să ajungă, au rude în alte țări care le așteaptă iar noi încercăm să ne informăm cu privire la transport pentru a le veni în ajutor. Altele sunt așteptate în România de către prieteni, cunoștințe sau rude care vin la vamă pentru a le prelua. În toate cazurile încercăm să ne asigurăm, pe cât este posibil, că aceste persoane sunt de bună credință.

Sute de mame și copii au trecut prin mâinile și inimile noastre, am primit îmbrățișări și zâmbete și ”Спасибі” din toată inima, ne-am strâns mâinile și ne-am urat Pace. Minorii neînsoțiți care trec vama, reprezintă pentru fiecare dintre noi o mare provocare, deoarece intră într-o procedură specială și implică multă muncă pentru a le identifica părinții, rudele sau persoanele care îi pot prelua. În toate cazurile de minori neînsoțiți, părinții trebuie să știe că pe lângă pașaport sau act de identitate, minorul trebuie să aibă asupra lui, o procură care să împuternicească persoana care îl va prelua sau care îl însoțește. Povești ale acestor copii, vor face un subiect aparte, deoarece aceștia sunt cazați o perioadă în cadrul centrului nostru de la Rădăuți, o structură de tip familial care oferă toate condițiile dar nu poate înlocui lipsa părinților Alături de noi, pe lângă UNICEF, se află și alte mari organizații din țară și străinătate: HHC, CARE, SALVAȚI COPIII ROMÂNIA, STAR OF HOPE, HELPAUTISM, care ne vin în sprijin cu bonuri de carburant pentru transportul specialiștilor în vamă, cu logistică, cu cursuri de prim- ajutor pentru situațiile speciale de conflict armat, cu sprijin specializat pentru persoane cu dizabilități etc. Mulțumim autorităților, respectiv Poliției de Frontieră cu care ținem permanent legătura pentru cazurile de minori, DSU, ISU, Jandarmerie, avem suportul constant al Guvernului, al Ministerului Familiei și al ANDPDCA, avem sprijinul permanent al Consiliului Județean Suceava, întâlniri fizice cu instituțiile prezente în vamă sau ședințe online cu ANPDCA și cu conducerile DGASPC din țară, care ne oferă suport și sprijin constant. Mulțumim pentru colaborare, suport și sprijin Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru organizarea deosebită venind în ajutorul refugiaților cu translatori, sute de locuri de cazare în județ, sprijin emoțional și material pentru victimele care au nevoie de ajutor. Mulțumiri aducem și conducerii Așezământului ”Sfântul ierarh Leontie” din Rădăuți care ne-au pus la dispoziție două case de tip familial pentru minorii din țara vecină dar și pentru întregul sprijin acordat acestora. La sediul DGASPC Suceava am deschis un Centru de colectare și ne vin ajutoare din comunitate, din țară și din străinătate, care sunt redirecționate către centrele de cazare unde este nevoie de echipamente, produse de igienă sau alimente.