După ce în acest colț de Bucovină a căzut prima zăpadă din acest sezon, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin părinteasca purtare de grijă a Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în după-amiaza zilei de duminică, 19 noiembrie 2023, racla care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava a poposit pentru o noapte în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului, spre bucuria tuturor credincioșilor din zonă.

În prima duminică din Postul Nașterii Domnului, procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan, condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost întâmpinată la ceas de vecernie de un sobor de preoți și diaconi și de către locuitori ai orașului Gura Humorului, cu torțe sau candele aprinse în mâini, dar și cu chipurile luminate de fericirea dată de vizita celui mai important oaspete din Cetatea Sucevei.

Între cei care au luat parte la acest eveniment deosebit pentru întreaga comunitate s-au numărat reprezentanți ai autorităților locale și clerici, precum arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, și alți slujitori de la Centrul Eparhial Suceava.

Cinstitele moaște au fost purtate în procesiune de la Biserica „Sfânta Varvara” din localitate până la biserica aflată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli, fiind apoi așezate spre închinare în biserica parohială.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și a vorbit despre însemnătatea acestei zile pentru credincioșii din Gura Humorului, dar și despre recunoștința pe care ar trebui să o arătăm Preamilostivului Dumnezeu și Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou pentru nenumăratele daruri pe care le revarsă asupra tuturor celor care îi cer ajutorul.

„Va rămâne ziua aceasta, seara aceasta, noaptea aceasta, ziua de mâine, înscrisă în cronica de aur a acestui sfânt locaș și a acestui oraș. Dar cred că dincolo de aceasta, ar trebui să ne punem o întrebare. Oare cum ar trebui să plec eu de la întâlnirea cu Sfântul Ioan? Cu ce răspund eu la acest har mare care mi se dăruiește? Noi nu știm să ne rugăm, am spus în rugăciunea pe care tocmai am citit-o, noi nu știm să ne rugăm din pricina mulțimii păcatelor noastre, fii tu mijlocitorul nostru. Totuși, ce am putea să facem? Nu avem, oare și noi ceva să îi aducem Sfântului Ioan? Nu avem noi un dar, dincolo de pomelnic, de o floare, de o lumânare? Dincolo de acestea, avem noi ceva să aducem ca recunoștință Sfântului Ioan și lui Dumnezeu pentru acest mare har și mare dar care ni se face? Eu cred că da. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți să îi aduceți ceva ca dar. Avem ceva ce să schimbăm în viețile noastre. Că tot suntem în Postul Nașterii Domnului, nu e loc, oare, de mai multă rugăciune? Nu e loc de mai multă facere de bine, de mai multă milostenie? Nu s-ar bucura Dumnezeu să vadă că mâine, că poimâine, că săptămâna aceasta chipul meu mi s-a schimbat, că vorbele mele sunt mai așezate, mai frumoase? Că nu judec atât de mult, că sunt cu mai multă atenție la cei din jur, că pot să iert mai ușor, că pot să dau și eu o mână de ajutor celui care îmi cere așa cum și eu am cerut Sfântului Ioan și am primit. Las întrebarea aceasta și provocarea aceasta și rugămintea aceasta înaintea dumneavoastră ca fiecare să vă gândiți… Ce aș putea eu să îi dau lui Dumnezeu și Sfântului Ioan ca mulțumire că m-a primit, că m-a ascultat, că mi-a împlinit rugăciunea, cererea mea, și că am avut un așa mare har și o așa mare binecuvântare să fiu părtaș la această procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în biserica și în comunitatea de aici. Vă transmit binecuvântarea și încurajarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, vă asigurăm de dragostea și prețuirea noastră, a tuturor preoților care sunt aici, și a celor de la Suceava. Îl rugăm pe Dumnezeu să vă primească dragostea, osteneala, credința, râvna dumneavoastră și îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou ca să caute cu îngăduință spre neputințele noastre, că nu suntem vrednici să stăm lângă el, sau altfel spus, nu suntem noi vrednici să vină el, să poposească, dar dacă a îngăduit aceasta, să îi mulțumim și să îl rugăm să mijlocească pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. ”

Înainte de slujba Acatistului, părintele paroh Viorel Ilișoi i-a mulțumit ierarhului pentru prezență, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare, soborului slujitor și tuturor celor care au făcut posibil ca acest eveniment extraordinar să împodobească duhovnicește sufletele creștinilor de pe aceste meleaguri.

Sfântul Mare Mucenic, grabnic ajutător și făcător de minuni, i-a binecuvântat astfel pe toți cei care i s-au închinat și i-auadus prinos de dragoste și mulțumire, în întreaga noapte din 19 spre 20 noiembrie 2023.

Au fost săvârșite Slujba de Priveghere și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte, răspunsurile liturgice fiind oferite de Grupul Psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, dirijat de pr. Constantin Dan Magdalena.

Luni, la ora 12:00, după ce elevii școlilor și liceului din Gura Humorului s-au închinat cu evlavie la moaștele Sfântului mult iubit al Bucovinei, delegația Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” a însoțit odorul cel mai de preț al Cetății Sucevei către paraclisul așezământului monahal.

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou s-a născut în jurul anului 1300 în cetatea Trapezunt, aflată în Asia Mică, pe malul Mării Negre. Pentru că nu a dorit să se lepede de dreapta credință, a fost martirizat în anul 1330, în Cetatea Albă. Vestea minunilor pe care Sfântul Ioan cel Nou le-a săvârșit în decursul timpului a străbătut întreaga lume ortodoxă, moaștele sale fiind aduse la Suceava de domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, la începutul secolului al XV-lea. Pomenit de Biserica Ortodoxă la datele de 2 și 24 iunie, Sfântul Ioan cel Nou s-a dovedit a fi mângâietor și grabnic ajutător al tuturor celor care îl cinstesc cu evlavie.

Irina Ursachi