Timp de 13 ani, Gian Gastone de Medici condusese Marele Ducat al Toscanei, însă puținele sale eforturi bine intenționate de reconstrucție a statului i-au fost zădărnicite de lene, alcoolism și de preferința sa pentru băieții tineri. Florența era în faliment, numai clădirile sale minunate și comorile de artă amintind lumii de măreția ei trecută, Gian Gastone însuși fiind ultimul vestigiu al marii familii Medici, care avusese un rol vital în crearea acestei măreții.

De când Florența începuse să fie stăpânită de Cosimo cel Bătrân, în 1434, familia Medici dăduse naștere unui mare număr de oameni iluștri și remarcabili. Fără îndoială, cel mai celebru a fost Lorenzo Magnificul, nepotul lui Cosimo, cel mai mare patron al artelor pe care l-a avut lumea.

Fiul lui Lorenzo, Giovanni, a devenit papa Leon al X-lea, primul dintre papii din familia Medici. Ulterior au mai fost Clement al VII-lea, nepotul nelegitim al tatălui lui Lorenzo și, în sfârșit, Leon al XI-lea, stră-strănepotul lui Lorenzo.

Alți reprezentanți iluștri ai familiei Medici sunt Alessandro, duce de Florența (fiul nelegitim al nelegitimului papă Clement al VII-lea) și două regine ale Franței, mai întâi Caterina de Medici (stră-strănepoata lui Lorenzo) și apoi Maria, o vară depărtată.

În 1569, familia Medici era atât de puternică, încât un alt Cosimo, descendent al fratelui lui Cosimo cel Bătrân, a devenit duce de Toscana. El a fost urmat de alți cinci Mari Duci, Gian Gastone fiind ultimul dintre ei. În 1737, Gian Gastone era deja plictisit, la cei 65 de ani ai săi.

Dată fiind înclinația lui pentru băieți, nu este de mirare că nu avea copii. Își petrecea majoritatea zilelor în pat, cu barba încâlcită și nespălat. Astfel încât nu era de mirare să fie căutat de moarte, care a venit în data de 9 iulie.

Astfel s-a stins marea familie Medici, după 303 ani de domnie.

