Când a murit, la 18 august 1227, în jurul vârstei de 65 de ani, Ginghis Han crease cel mai mare imperiu terestru din istorie, grație calităților sale de conducător militar și cruzimii sale legendare.

Numele lui Ginghis Han era Temujin. S-a născut ținând strâns în mână un cheag de sânge, indiciu sigur al vitejiei viitoare pe câmpul de luptă. Principala armă grație căreia Ginghis Han a înfrânt și a unit numeroasele triburi mongole a fost formidabila lui cavalerie.

Potrivit legendei, duhoarea ei pătrunzătoare anunța apropierea morții chiar înainte să vezi praful pe care îl ridica sau să auzi duduitul copitelor. Acești înfricoșători călăreți puteau să tragă cu arcul cu o precizie mortală de la o distanță de 200 de metri.

O relatare persană spune că soldații lui Ginghis Han erau atât de murdari, încât păduchii stăteau pe ei „cum crește susaiul pe pământul nearat”.

În caz de victorie, Ginghis Han era complet lipsit de milă, la un moment dat ordonând masacrarea tuturor celor care erau mai înalți decât axul roților unei căruțe. În 1206, triburile mongole înfrânte i-au dat titlul de Ginghis Han, care, probabil, înseamnă conducător universal.

Când cucerea un oraș dușman, Ginghis Han ori ucidea populația ori o vindea în sclavie. Se spune că la Herat, în Afghanistan, după o săptămână întreagă de măcel, armata sa a ucis 1.600.000 de oameni.

Le spunea comandanților lui: „Să nu arătați nici un fel de milă față de dușmanii mei, fără un ordin direct de-al meu. Numai cruzimea ține aceste suflete supuse.”

Nu doar oamenii erau victimele Marelui Han; a jefuit orașe mari și a demolat centre culturale importante, precum Samarkand și Buhara.

Însă nimeni nu poate să nege eficacitatea metodelor sale draconice: la moartea sa, distrusese dinastia Chin din China și imperiul său se întindea din Peking până la Marea Caspică.

A murit în 1227. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat după cum și-a dorit, locația sa fiind un secret de familie bine păzit.

În folclor se spune că un râu a fost deviat; alte povestiri descriu o livadă de pomi plantați deasupra mormântului, pentru a-l ascunde.

Potrivit legendei, escorta funerară a executat pe loc pe oricine a întâlnit pe drum, pentru a păstra secretul locului de îngropăciune și pentru a face imposibilă descoperirea lui.

În anul 2004, o echipă de arheologi a descoperit ceea ce se crede a fi ruinele palatului lui Genghis.

Se speră că va fi gasit și mormântul lui. Cândva.

Tot la 18 august:

1503: Moare la Roma, din cauza malariei – sau otrăvit –, celebrul papă din familia Borgia, Alexandru al VI-lea.

1587: În colonia Roanoke Island se naște Virginia Dare, primul copil englez născut pe teritoriul a ceea ce avea să devină Statele Unite.

1830: Se naște împăratul austriac Franz Joseph I.

Geo Alupoae, critic de teatru.