Începând din sezonul competiţional 2017-2018, echipele de rugby şi volei vor avea noi antrenori, posturile fiind scoase la concurs de CSM Suceava. Aşadar, se poate spune că s-a încheiat o eră în peisajul celor mai vechi formaţii sportive ale Sucevei.

La rugby a fost perioada Constantin Vlad care a fost antrenor timp de 27 de ani la CSM Suceava, la această perioadă adăugându-se şi anii în care a fost jucător al grupării sucevene şi în primul eşalon valoric. La volei a fost era Victor Pancu, care este de 48 de ani la Clubul Sportiv Municipal, 18 ca sportiv şi 30 ca antrenor. Cele două legende vii ale sportului sucevean au fost trase pe dreapta, ei făcând loc generaţiei mai tinere.

În pole position pentru posturile de tehnicieni ale echipelor fanion ale Sucevei, cea de rugby şi cea de volei masculin, se află se pare Marius Colţuneac şi Tudor Orăşanu. Deocamdată nimic nu este sigur, decât faptul că nu-i vom mai vedea pe băncile tehnice pe Nea Vlad şi Lulu Pancu.

