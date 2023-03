De când Shakira și Gerard Pique au surprins lumea cu despărțirea lor, în luna iunie a anului trecut, au apărut o serie de zvonuri și speculații despre situația reală a relației lor de 12 ani. După ce l-a umilit prin melodiile sale, Shakira a vorbit deschis în primul interviu de la despărțire despre tot ce s-a întâmplat, notează click.ro.

De-a lungul acestor luni, Shakira i-a transmis mai multe mesaje indirecte fostului său partener prin intermediul muzicii sale. Mai întâi, a lansat „Te felicito” și „Monotonía”. Apoi, vedeta a ridicat tonul cu „BZRP Music Session #53”, iar acum a prezentat „TQG” în duet cu Karol G.

Pe de altă parte, Gerard Pique a preferat să păstreze tăcerea cu privire la orice aluzie directă la cântăreața columbiană și a făcut treptat publică idila sa cu tânăra Clara Chía Martí, iar ambii au fost victimele batjocurii sociale, ca fiind responsabili de a-i face rău cântăreței, conform Marca.

Acum, după atâta timp Shakira s-a arătat deschisă să discute despre tot ce s-a întâmplat în cadrul unui interviu e care l-a acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa.

Shakira a susținut că femeile trebuie să se suțină și să discute fără teamă despre lucrurile prin care trec.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, «există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele»”, a spus Shakira, potrivit Marca, citată de Libertatea.

Artista a mărturisit că deși s-a simțit foarte singură, aceasta nu a încetat să lupte pentru cei doi băieți ai săi pe care îi are cu Pique și care au rămas în grija acesteia.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/shakira-primul-interviu-dupa-despartirea-de-2246218.html