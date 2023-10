Sharon Osbourne, în vârstă de 70 de ani, filma emisiunea cu fantome „Night of Terror” împreună cu cel mai tânăr dintre copiii ei, Jack, la hotelul Glen Tavern Inn din Santa Paula, California, când ar fi fost atacată de un „demon” și a fost dusă de urgență la spital, potrivit click.ro.

Sharon Osbourne, în vârstă de 70 de ani, filma emisiunea cu fantome „Night of Terror” când a intrat ca într-o stare de transă imediat după ce a intrat într-o cameră în care au existat mărturii despre o entitate malefică ciudată. Potrivit informațiilor oferite de tabloidul britanic DailyStar, ea a încercat să pună întrebări presupusului spirit în timp ce era legată la ochi, când s-a produs reacția neprevăzută – a rămas imobilă.

„Cred că a fost un fel de atac al spiritului. Am fost foarte speriat, de genul: «Serios? Mama mea e pe cale să moară în timp ce noi suntem la vânătoare de fantome? Nu, asta nu ar trebui să se întâmple». Eram cam confuzi și am crezut că ne face o glumă. Apoi m-am uitat la monitor și mi-am zis: «Nu e normal», am intrat și ea era pierdută. Adică, nu mai respira”, a declarat Jack Osbourne, în vârstă de 37 de ani, cel mai tânăr dintre copiii ei, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/sharon-osbourne-doua-zile-in-spital-dupa-ce-a-2304103.html