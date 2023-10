Săptămâna și festivalul! Cătălin Botezatu e nevoit să facă față unui program infernal, în această perioadă! Designerul a povestit pentru Click! cum se simte după ce i-a fost montat și cel de-al șaselea stent la inimă, dar și ce pastile miraculoase ia pentru a combate suprasolicitarea.

„Am un program infernal, lunile acestea de toamnă mă omoară. Acum sunt la Paris. Am plecat de aici pentru 15 ore și m-am întors în România, pentru că am avut o prezentare la Palatul Ghica. Apoi, am venit noaptea pe avion și am luat-o de la capăt. Când plec de aici, am prezentări săptămânal: la Atena, Chișinău, apoi Festivalul de Modă de la Cluj și la Oradea. Voi încheia apoteotic cu Balul Prinților și Prințeselor, ce se desfășoară, în fiecare an, sub egida prințului Albert de Monaco. La mine ziua de muncă începe la 6-7 dimineața și se temină pe la 22.00. Aici, la Paris, abia dacă am dormit câteva ore pe noapte”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Click!

Înainte de noua intervenție la inimă, Cătălin Botezatu avea deja montate nu mai puțin de 5 stenturi la inimă. Designerul are și șase operații de cancer la activ.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cum-face-fata-catalin-botezatu-cu-sase-stenturi-la-2305102.html